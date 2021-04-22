Florentino Perez, UEFA'yı suçladı

İspanyol radyosu Cadena Ser'de yayımlanan bir spor programına konuk olan Perez, "Futbolun sonunu getireceğiz diye bize karşı kampanya başlattılar, manipüle ettiler. Ayrıcalıklı olanlar var ve bunu kaybetmek istemiyorlar. UEFA'nın gösterisi beni şaşırttı, sanki atom bombası attık" dedi.

Perez, "UEFA başkanının bu kadar saldırgan olduğunu hiç görmedim. Sanki birini öldürmüşüz gibi tehditler ve hakaretler geldi. Karmaşa yarattılar. Birilerinin yönettiği, korkunç bir saldırıyla bizi öldürdüler. Örnek olmak gerekir. Futbol kurtarılmalıdır" diyerek, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i suçladı.

Mevcut durumda Avrupa Süper Ligi'nin 12 kurucu üyesi kulüpten hiçbirinin bu girişiminden çıkmadığını söyleyen Perez, sözlerine şöyle devam etti:

"Proje beklemede. Hepimiz beraberiz ve gelecek için düşünüyoruz. 12 kulüp arasında bağlayıcı bir sözleşme imzaladık. Kimse projeden ayrılma bedeli ödemedi. Juventus gitmedi. Agnelli ile bugün 3 kez konuştum. Kendimi yalnız hissetmiyorum. JP Morgan ile anlaşarak ne şekilde bu parayı kazanırız bunun yolunu bulmaya çalışıyoruz. Eğer bu formatı kullanmazsak yazık olur. İngiliz takımları arasında çok fazla ilgilenmeyenler var. Bu proje üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz, belki de iyi anlatamadık. Üzgünüm. 3 yıldır çalışıyoruz."