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Florida ABD’deki Corona Vakalarında Rekor Kırdı

01.08.2021 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Florida eyaletindeki sağlık yetkilileri Corona vakalarında son 24 saatte rekor artış olduğunu bildiriyor. Yetkililer bir günlük vaka sayısını 21 bin 683 olarak bildirdi. Florida tüm ABD genelinde yeni vakaların beşte birini oluşturuyor

Florida ABD’deki Corona Vakalarında Rekor Kırdı

Florida eyaletindeki sağlık yetkilileri Corona vakalarında son 24 saatte rekor artış olduğunu bildiriyor. Yetkililer bir günlük vaka sayısını 21 bin 683 olarak kaydetti.

Son rakamlarla Florida eyaleti ABD’deki Corona salgının yeni merkez üssü haline gelirken, eyaletteki yeni vaka sayılarının tüm ABD’nin beşte biri olduğu belirtildi.

Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Partili Valisi Ron DeSantis, tüm gelişmelere rağmen eyalet genelinde maske zorunluluğu getirmeyi reddediyor. Vali, yerel yönetimler düzeyinde ve Ağustos sonunda başlayacak okullarda da maske zorunluluğu getirilmesini yasakladı.

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri’nden (CDC) alınan son rakamlar, bir günde vaka artışlarının ne kadar hızlı yükseldiğine dikkati çekiyor. Florida eyaletinde bir günlük en yüksek vaka sayısı en son 7 Ocak’ta 19 bin 334 olarak kaydedilmişti.

Hastanelerde de doluluk oranı geçen yılın zirvesine yaklaşıyor. Bazı hastaneler acil ameliyatlar dışında tüm diğer ameliyatları erteleme kararı aldı.

Öte yandan Orlando’da turistlerin sıkça ziyaret ettiği Universal Stüdyoları ve SeaWorld parkı ziyaretçilere maske zorunluğu getirdi. Ayrıca parkların çalışanları da yeniden maske ve sosyal mesafe uygulamasına geçti. Disney World parkı da uygulamaya bir gün önce geçmişti.

Sağlık yetkilileri, eyalette yeni corona vakalarında son bir hafta içinde yüzde 50 artış olduğunu açıkladı.

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