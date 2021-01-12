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Florida’da sırtına 'Trump' adının kazındığı bir deniz ineği keşfedildi

12.01.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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Florida’da sırtına 'Trump' adının kazındığı bir deniz ineği keşfedildi

Sırtında “Trump” adının kazındığı fark edilen deniz ineğinin ciddi şekilde yaralanmadığı bildirildi.

Federal otoriteler, Florida’da sırtına “TRUMP” adı kazınan deniz ineği keşfettikten sonra bir soruşturma başlattı.

ABD Balık ve Yaban Hayat Servisi sözcüsü, Buzzfeed News için yaptığı açıklamada memeli bir canlı olan deniz ineğinde herhangi bir ciddi yaralanma görülmediğini ve hayvanın sırt derisine kelimenin kazınmış olduğunu söyledi. Fox 35 News tarafından paylaşlan videoda deniz ineğinin sırtındaki yazı açıkça görülüyor.

Videoyu çeken tekne kaptanı Hailey Warrington yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Pazar günü yaptığı tekne tutu sırasında deniz ineğini gördüğünü söyledi ve “Onu görmek bizim için alışılmamış bir şeydi, görünüşe göre hayvan çok üzgündü” dedi.

Nesli tükenmekte olan türlerden biri kabul edilen ve koruma altına alınan deniz inekleri yavaş hareket eden otçul hayvanlardır. ABD Biyolojik Çeşitlilik Merkezi’nin verdiği bilgiye göre insanlar ve özellikle de tekneler bu canlılar için ciddi tehlike oluşturmaktadır.

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Deniz ineğinin sırtındaki yazıyı yazan kişinin bulunması için 5.000 dolarlık bir ödül kondu. ABD Biyoçeşitlilik Merkezi Florida direktörü Jaclyn Lopez “Deniz inekleri yazı panosu değildir. İnsanlar her ne sebeple olursa olsun bu hassas ve türü tehlike altındaki canlılara zarar vermemelidir. Deniz ineğinin sırtına yazılan bu politik mesaj, çeşitli federal kanunlarla korunan bu canlılara müdahale etme suçudur” dedi.

Deniz ayısına zarar vermek veya taciz etmek, bir yıla kadar hapis e 50.000 dolar para cezasına neden olan federal bir suç olarak kabul ediliyor.

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