Florida da Vaka Sayısında New York'u Geride Bıraktı

ABD’nin güneyindeki Florida eyaleti, California’nın ardından bir dönem salgının merkezi olan New York’u geride bırakan ikinci eyalet oldu.

Reuters haber ajansının verilerine göre Pazar günü eyalette 9.300 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 423 bin 855’e çıktı. Bu da Florida’yı vaka sayısında California’nın hemen arkasına taşımış oldu. New York ise toplamda 415 bin 827 vakayla en fazla vaka görülen eyaletler arasında üçüncü sıraya geriledi.

Corona virüsünün en fazla can aldığı eyaletse 32 bin ölümle New York. Florida ise 6.000 can kaybıyla en çok ölüm yaşanan eyaletler arasında sekizinci sırada yer alıyor.

Florida’da günlük ortalama vaka sayısı Temmuz ayında 10 bin, California’daysa 8 bin civarındaydı. New York’ta ise günlük vaka sayısı ortalama 700.

Florida’da eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis maske kullanılmasını zorunlu kılmayacağını ve okulların yüz yüze eğitime Ağustos’ta başlayacağını söylüyor.

ABD’de okulların yeni eğitim dönemine nasıl başlayacağı Corona virüsü vakalarının arttığı bir dönemde en büyük tartışma konularından biri. Başkan Donald Trump, okulların güz döneminde yüz yüze eğitime başlamasını istiyor. Ancak Corona virüsünün neden olduğu semptomları yetişkinler kadar ağır geçirmeseler de çocukların hastalığı öğretmenlere ve ailelerine taşıması riski endişeye neden oluyor.