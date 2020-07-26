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Florida da Vaka Sayısında New York'u Geride Bıraktı

26.07.2020 19:57 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaleti, 423 bin 855 Corona vakasıyla California’nın ardından bir dönem salgının merkezi olan New York’u geride bırakan ikinci eyalet oldu

Florida da Vaka Sayısında New York'u Geride Bıraktı

ABD’nin güneyindeki Florida eyaleti, California’nın ardından bir dönem salgının merkezi olan New York’u geride bırakan ikinci eyalet oldu.

Reuters haber ajansının verilerine göre Pazar günü eyalette 9.300 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam vaka sayısı 423 bin 855’e çıktı. Bu da Florida’yı vaka sayısında California’nın hemen arkasına taşımış oldu. New York ise toplamda 415 bin 827 vakayla en fazla vaka görülen eyaletler arasında üçüncü sıraya geriledi.

Corona virüsünün en fazla can aldığı eyaletse 32 bin ölümle New York. Florida ise 6.000 can kaybıyla en çok ölüm yaşanan eyaletler arasında sekizinci sırada yer alıyor.

Florida’da günlük ortalama vaka sayısı Temmuz ayında 10 bin, California’daysa 8 bin civarındaydı. New York’ta ise günlük vaka sayısı ortalama 700.

Florida’da eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis maske kullanılmasını zorunlu kılmayacağını ve okulların yüz yüze eğitime Ağustos’ta başlayacağını söylüyor.

ABD’de okulların yeni eğitim dönemine nasıl başlayacağı Corona virüsü vakalarının arttığı bir dönemde en büyük tartışma konularından biri. Başkan Donald Trump, okulların güz döneminde yüz yüze eğitime başlamasını istiyor. Ancak Corona virüsünün neden olduğu semptomları yetişkinler kadar ağır geçirmeseler de çocukların hastalığı öğretmenlere ve ailelerine taşıması riski endişeye neden oluyor.

Son olarak Başkan Donald Trump da 3 Kasım seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti’nin en önemli etkinliklerinden olan Parti Ulusal Kurultayı’nın Florida’nın Jacksonville kentinde yapılması planlanan ayağını salgın nedeniyle iptal etmişti.

Florida’nın ardından Teksas 391 bin ile en yüksek Corona virüsü vaka sayısına sahip eyalet. Teksas bir yandan da 1’inci kategori kasırga olarak kıyılarda etkisini gösteren ve daha sonra tropik fırtınaya dönen Hanna fırtınasıyla mücadele ediyor. Vali Greg Abbott, fırtınanın özellikle Corona virüsünden yoğun şekilde etkilenen yerlere uğramasının durumu daha da zor hale getirdiğini kaydetti.

Şu ana kadar 146 binden fazla Amerikalı Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu dünya genelindeki Corona virüsü kaynaklı ölümlerin neredeyse dörtte birine denk geliyor. Ülkede doğrulanmış vaka sayısıysa 4 milyon 200 binin üzerinde. Bu da en az 79 kişiden birinin hastalığa yakalandığını gösteriyor.

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