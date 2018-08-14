HABER

ABD'de bir eyaletin tamamında OHAL ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 09:27 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde, balıkların ölmesine, sahiller ve restoranların boşalmasına neden olan "zehirli algler" eyaletin bazı bölgelerinde OHAL ilan edilmesine neden oldu.

ABD'de bir eyaletin tamamında OHAL ilan edildi

Florida Valisi Rick Scott, alglerin istilasına uğrayan bölgelerde OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Algleri temizlemek için çalışan bilim insanları için 100 bin dolar ilave bütçe açtıklarını belirten Scott, turistlerin bölgeden uzaklaşması sonucu zarara uğrayan yerel topluluklar ve işletmeler için de 500 bin dolar fon ayırdıklarını belirtti.

Scott, alglerden etkilenen 7 bölge için tüm eyalet kaynaklarını seferber edeceklerini ve işletmelerin zararı atlatmaları için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Ekim ayında başlayan zehirli algelerin istilası, eyaletin güneyinden kuzeyine 240 kilometrelik kıyı şeridini etkiliyor.

PARTNEREfsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...Efsane ikilinin son hali! Kadınlar ona aşıktı ama...
Trump'tan Türkiye'ye F-35 teslimatını durduran tasarıya imzaTrump'tan Türkiye'ye F-35 teslimatını durduran tasarıya imza
Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri açıklandıDünyanın en yaşanılabilir şehirleri açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Florida zehirli algler OHAL balık sahil Rick Scott

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Madem haberde amerika lafı geçti o halde inciliği kapatalım ayasofyayı açalım idam istiyoruz. Heeeyy hurraaaaa....
Başlıkta eyaletin tamamında diyor haberde bazı bölgelerde diyor. Bu ne yaman çelişki
pis fetöcü... Türkiye sizin gibi siyasal islamcılar yüzünden bu halde... vatan haini... ne amerikan mandası, ne ortadoğunun iğrenç linç kültürü...
Diğer Haberler
Yunan mevkidaşından Akar'a davet

Yunan mevkidaşından Akar'a davet

Ölü sayısı 35'e yükseldi, enkazdan hala yardım çığlıkları yükseliyor!

Ölü sayısı 35'e yükseldi, enkazdan hala yardım çığlıkları yükseliyor!

Hitler benzetmesi nedeniyle bir kişiye 'Erdoğan'a hakaret' soruşturması açıldı

Hitler benzetmesi nedeniyle bir kişiye 'Erdoğan'a hakaret' soruşturması açıldı

Türkiye'nin boykot kararı ABD'yi ne kadar etkiler?

Türkiye'nin boykot kararı ABD'yi ne kadar etkiler?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.