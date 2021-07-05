Florida Elsa Fırtınasına Hazırlanıyor

Tropik fırtına Elsa, Küba’nın güneyindeki Domuzlar Körfezi’ne varmak üzere. Fırtınanın Karayipler’in en büyük adasına yağmur ve şiddetli rüzgarları beraberinde getirmesi, daha sonra Florida’ya doğru yoluna devam etmesi bekleniyor.

Karayipler’deki adalar fırtınanın verdiği zararı karşılamaya çalışırken Küba Meteoroloji Enstitüsü fırtınanın kuzeybatıya doğru saatte 22 kilometre hızla ilerlediğini açıkladı. Rüzgar hızının ise saatte 100 kilometreyi bulduğu belirtiliyor.

Elsa’nın gün ortasında Domuzlar Körfezi’nden adaya giriş yapması ve akşam saatlerinde adayı Havana ve Matanzas kentleri arasında bir noktadan terk etmesi bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın bir sonraki durağı Florida’nın batısı için tropik fırtına ve su baskını uyarısı yapıldığını kaydetti. Fırtına’nın Florida kıyılarına Salı günü yaklaşması bekleniyor.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel sabah saatlerinde yazdığı Twitter mesajında Elsa fırtınasının rotasını dikkatle izlediklerini ve yetkililerin önlemler aldığını bildirdi.

Küba’da fırtınanın rotası üzerinde yaşayan 100 binden fazla kişi tahliye edildi. Devlet basınına göre bu kişilerin bir kısmı ailelerinin ya da arkadaşlarının yanına sığınırken binlercesi de devlet barınaklarına yerleştirildi.

Başkent Havana’da yoğun yağış kaygısı nedeniyle tahliyeler yapıldı. Başkentte kötü durumdaki binaların yağış yüzünden çökmesinden endişe ediliyor.

Devlet televizyonunda yayınlanan görüntülere göre köylüler meyve ve sebzeleri fırtına öncesinde toplamaya başladı. Yerel yetkililer fırtınayla uçmasından endişe edilen sokaklardaki molozları topladı.

Öte yandan Küba, Corona virüsü vakalarında da rekor düzeyde artış yaşıyor.

Miami’deki ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Florida’nın güneyinde Pazartesi öğleden sonra ve Salı günü hortumlar meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan yaklaşan tropik fırtına Miami’de geçen hafta kısmen çöken ve en az 27 kişinin hayatını kaybettiği, 120’den fazla kişinin de hala kayıp olduğu binanın ayakta kalan kısmının da kontrollü biçimde yıkılmasına neden oldu. Yetkililer patlayıcılarla binanın ayakta kalan kısmını yıktı. Fırtınanın binanın ayakta kalan kısmını kontrolsüz şekilde yıkmasının arama kurtarma faaliyetlerini olumsuz etkilemesinden endişe ediliyordu.

Florida Valisi Ron DeSantis Pazar günü aralarında yıkılan binanın olduğu Miami-Dade'in de bulunduğu eyaletin 15 kadar ilçesinde acil durum ilan etmişti.

Cumartesi günü kasırgadan tropik fırtınaya gerileyen Elsa; Barbados, Jamaica, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti’nde sellere, çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine, tarım alanlarının ve altyapının zarar görmesine neden oldu.

