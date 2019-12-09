HABER

Florida saldırısı: ABD, üslerinde eğitim gören tüm yabancı askerleri mercek altına aldı

09.12.2019 03:25 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cuma günü Florida eyaletindeki bir donanma üssünde düzenlenen saldırının ardından, ülkedeki üslerde eğitim gören tüm yabancı askerlerin inceleme süreçlerinin gözden geçirilmesi emri verdi. Üslerde güvenlik önlemleri de artırıldı. Cuma günü Suudi bir teğmen, 3 Amerikalı denizciyi öldürdükten sonra polis tarafından vurulmuştu.

Florida saldırısı: ABD, üslerinde eğitim gören tüm yabancı askerleri mercek altına aldı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cuma günü Florida eyaletindeki bir donanma üssünde düzenlenen saldırının ardından, ülkedeki üslerde eğitim gören tüm yabancı askerlerin inceleme süreçlerinin gözden geçirilmesi emri verdi.

Fox News'a konuşan Esper ayrıca üst düzey savunma yetkililerine, üslerdeki güvenlik önlemlerini artırmaları talimatı verdiğini söyledi.

Pensacola donanma üssünde eğitim gören Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nden Teğmen Muhammed Alshamrani, 3 Amerikalı denizciyi öldürdükten sonra polis tarafından vurulmuştu.

Öldürülen askerlerden Joshua Kaleb Watson 23, Cameron Scott Walters 21, Muhammed Sameh Haitham ise 19 yaşındaydı.

Amerikan medyasında saldırı sonrası, Alshamrani'nin hafta içinde bir akşam yemeği sırasında, benzer silahlı saldırı örneklerine ilişkin videolar izlediğine dair haberler yayımlanmıştı.

Pensacola donanma üssü

FBI, 'terör saldırısı' dedi

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayı "terör saldırısı" olarak değerlendirdiğini açıkladı.

FBI, saldırganın örgüt bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Muhammed Alshamrani

Saldırı sonrası donanma üssünde eğitim gören bazı Suudi askerler de sorgulandı.

ABD'de, saldırı sonrası başta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham olmak üzere bazı Kongre üyeleri, ülkeleri ile Suudi Arabistan arasındaki güvenlik ilişkisini sorgulamışlardı.

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Marcus, ABD'de eğitim gören yabancı askerlerin yaklaşık yüzde 16'sının Suudi Arabistanlı olduğunu aktardı.

Antalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandıAntalya'da robotik yöntemle organ nakli yapıldı! 20 ülkede canlı yayınlandı
‘Azil Gerekçeleri Bu Hafta İmzalanabilir’‘Azil Gerekçeleri Bu Hafta İmzalanabilir’
‘Azil Gerekçeleri Bu Hafta İmzalanabilir’‘Azil Gerekçeleri Bu Hafta İmzalanabilir’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Dekolteye tepki! 'Ben seni ahlaklı bilirdim!'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Polis oradan ayrılmıyor! Talimat verildi

Polis oradan ayrılmıyor! Talimat verildi

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Trump açık açık tehdit etti: Kaybedecek şeyi çok

Resmen duyuruldu! Yürürlüğe girdi

Resmen duyuruldu! Yürürlüğe girdi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya, Türkiye ile imzalanan mutabakatların yürürlüğe girdiğini açıkladı

Resmen duyuruldu! Yürürlüğe girdi

Rusya'dan NATO açıklaması

Flaş sözler: Her yıl daha kötüye gidiyor!

Hong Kong’da binlerce eylemciden son çağrı!

Binlerce eylemciden son çağrı!

Danimarka basınından flaş iddia: Rusya Kuzey Kutbu'na üs kurdu

Rusya ile ilgili flaş iddia!

Hindistan'daki yangında bilanço ağırlaşıyor!

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 43'e yükseldi

Malezya'da çıkan yangında 20 ev kül oldu

Malezya'da çıkan yangında 20 ev kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.