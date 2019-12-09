Florida saldırısı: ABD, üslerinde eğitim gören tüm yabancı askerleri mercek altına aldı

Saldırı sonrası donanma üssünde eğitim gören bazı Suudi askerler de sorgulandı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Cuma günü Florida eyaletindeki bir donanma üssünde düzenlenen saldırının ardından, ülkedeki üslerde eğitim gören tüm yabancı askerlerin inceleme süreçlerinin gözden geçirilmesi emri verdi.

ABD'de, saldırı sonrası başta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham olmak üzere bazı Kongre üyeleri, ülkeleri ile Suudi Arabistan arasındaki güvenlik ilişkisini sorgulamışlardı.

BBC Savunma Muhabiri Jonathan Marcus, ABD'de eğitim gören yabancı askerlerin yaklaşık yüzde 16'sının Suudi Arabistanlı olduğunu aktardı.