Florida ve Komşu Eyaletler Michael Kasırgası Tehdidiyle Karşı Karşıya

Hava tahmini uzmanları Michael kasırgasının güçlenerek ikinci kategoriye yükseldiğini duyurdu. Kasırga halen Florida eyaletinin güneydoğusuna doğru ilerliyor.
Vali Rick Scott “canavar fırtına” olarak isimlendirdiği kasırganın, Salı gece yarısıyla Çarşamba sabah saatlerinde karaya ulaşana kadar, daha da güçlenerek üçüncü kategori fırtına seviyesine ulaşmasının beklendiğini söyledi.
Scott düzenlediği basın toplantısında, “Yerel haberleri takip etmeniz çok önemli. Michael kasırgası eyaletimizin bir bölümünde özellikle de Panhandle bölgesinde ciddi yıkıcı etki gösterebilir. Daha önce İrma kasırgasında yaşadıklarımızı düşünün, o düzeyde bir yıkımdan bahsediyorum” dedi.
Başkan Donald Trump, Amerika Federal Acil Durum Ajansı’nın fırtına konusunda hazırlıklı olduğunu vurguladı.
Trump, Beyaz Saray’da basına yaptığı açıklamasında, “Yaklaşmakta olan kasırga için çok iyi hazırlandık. Bir tanesi yolda ve iyi hazırlandık. Kuzey Karolina, Güney Karolina, Teksas, Florida, Puerto Rico ve bir çok yer için bir tane daha büyük fırtına geliyor” diye konuştu.
Ulusal Kasırga Merkezi, Michael kasırgasının şu an ünlü tatil merkezi Panama City’nin 635 kilometre güneyinde olduğunu ve rüzgar hızının saatte 155 kilometreye ulaştığını açıkladı.
Fırtına şu ana dek Meksika ve Küba’yı vurdu.
Uzmanlar fırtınanın Küba’da, metrekareye 30 cm yağış bırakabileceğini, bunun da tehlikeli şekilde sel ve toprak kaymalarına neden olabileceğini söylüyorlar.
Michael kasırgasının, güneydoğu Amerika kıyılarına doğru yönelmeden önce, Florida’nın Panhandle bölgesine Çarşamba günü ulaşması bekleniyor. Ulusal Kasırga Merkezi Florida ve komşu eyaletler Georgia, Mississipi ve Alabama için uyarı yayınladı.
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