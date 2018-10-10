HABER

Florida ve Komşu Eyaletler Michael Kasırgası Tehdidiyle Karşı Karşıya

10.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

Michael Kasırgası Florida eyaletine yaklaşıyor. Uzmanlar saatteki hızı 155 km'ye ulaşan fırtınanın sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği uyarısında bulunuyor

Florida ve Komşu Eyaletler Michael Kasırgası Tehdidiyle Karşı Karşıya

Hava tahmini uzmanları Michael kasırgasının güçlenerek ikinci kategoriye yükseldiğini duyurdu. Kasırga halen Florida eyaletinin güneydoğusuna doğru ilerliyor.

Vali Rick Scott “canavar fırtına” olarak isimlendirdiği kasırganın, Salı gece yarısıyla Çarşamba sabah saatlerinde karaya ulaşana kadar, daha da güçlenerek üçüncü kategori fırtına seviyesine ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Scott düzenlediği basın toplantısında, “Yerel haberleri takip etmeniz çok önemli. Michael kasırgası eyaletimizin bir bölümünde özellikle de Panhandle bölgesinde ciddi yıkıcı etki gösterebilir. Daha önce İrma kasırgasında yaşadıklarımızı düşünün, o düzeyde bir yıkımdan bahsediyorum” dedi.

Başkan Donald Trump, Amerika Federal Acil Durum Ajansı’nın fırtına konusunda hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Trump, Beyaz Saray’da basına yaptığı açıklamasında, “Yaklaşmakta olan kasırga için çok iyi hazırlandık. Bir tanesi yolda ve iyi hazırlandık. Kuzey Karolina, Güney Karolina, Teksas, Florida, Puerto Rico ve bir çok yer için bir tane daha büyük fırtına geliyor” diye konuştu.

Ulusal Kasırga Merkezi, Michael kasırgasının şu an ünlü tatil merkezi Panama City’nin 635 kilometre güneyinde olduğunu ve rüzgar hızının saatte 155 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Fırtına şu ana dek Meksika ve Küba’yı vurdu.

Uzmanlar fırtınanın Küba’da, metrekareye 30 cm yağış bırakabileceğini, bunun da tehlikeli şekilde sel ve toprak kaymalarına neden olabileceğini söylüyorlar.

Michael kasırgasının, güneydoğu Amerika kıyılarına doğru yönelmeden önce, Florida’nın Panhandle bölgesine Çarşamba günü ulaşması bekleniyor. Ulusal Kasırga Merkezi Florida ve komşu eyaletler Georgia, Mississipi ve Alabama için uyarı yayınladı.

İnsanların evlerini kısa süreli kiralamalarını sağlayan AirBnB uygulaması, 100’den fazla evin yardım kuruluşu çalışanları ve evlerini terk etmek zorunda kalanlar için ücretsiz olarak konaklama sunacağını duyurdu.

PARTNERKim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!Kim inanır 4 çocuk annesi olduğuna!
Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değilTansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil
AB'de iklimi koruma uzlaşmasıAB'de iklimi koruma uzlaşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

İlginizi Çekebilir

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Çıplak temizlik yapıyor saatte 360 lira kazanıyor!

Çıplak temizlik yapıyor saatte 360 lira kazanıyor!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Bu kadarını onlar bile beklemiyordu! Hava sıcaklığı eksi 45 dereceye kadar düşecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil

Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil

Havalimanı polisine 'Daha az gülümseyin' talimatı

Havalimanı polisine 'Daha az gülümseyin' talimatı

Başkan açıkladı: Kızım o işe uygun ama iltimas geçti derler

Başkan açıkladı: Kızım o işe uygun ama iltimas geçti derler

Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi

Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi

Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi

Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi

Otobüs faciaya yol açtı: 42 ölü

Otobüs faciaya yol açtı: 42 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.