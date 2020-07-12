Florida’da 24 Saatte 15 Bin Yeni Vaka

ABD’nin güney eyaleti Florida son 24 saatte 15 bin yeni vakayla günlük vaka sayısı rekorunu kırdı. Son verilere göre Florida bir ülke olsaydı ABD, Brezilya ve Hindistan’ın ardından dünyada vaka sayısı en fazla olan dördüncü ülke olacaktı. Eyalette vaka sayısı 270 bine, ülke genelindeyse 2 milyon 600 bine yaklaşıyor. Özellikle ülkenin güneyindeki Florida, Arizona ve Teksas gibi eyaletlerde vaka sayılarında rekor artışlar yaşanıyor. Başkan Donald Trump yönetimiyse okulların yeniden açılması konusunda isteğini her fırsatta dile getiriyor. Başkan Trump geçen hafta bu konunun görüşüldüğü Beyaz Saray’daki bir toplantının ardından okulların tam faaliyete geçmesi için valilere baskı yapacağını söylemişti. Öte yandan Florida, Michigan ve Missouri eyaletlerinde maske takma uygulamasının kişisel özgürlüklerini ihlal ettiğini düşünenler protesto gösterilerine hazırlanıyor. Florida’nın günlük vaka artışı Avrupa ülkelerinin salgında zirveyi yaşadıkları dönemdeki vaka sayılarını bile geçmiş durumda. Florida ABD’de bir dönem salgının merkezlerinden olan ancak son haftalarda vaka sayısının iyice azaldığı New York’un 12 bin 842 olan günlük vaka artışı rekorunu da geçmiş durumda.

Başkan Donald Trump’ın maske takmaması ülkede maske takılması konusunda siyasi tartışmaları da beraberinde getiriyordu. Trump ilk kez Cumartesi günü başkent bölgesinde bir askeri sağlık merkezini ziyaret ederken maskeyle görüntülendi. Uzmanlar maske takmanın bugüne kadar 134 bin Amerikalı’nın hayatına mal olan virüsün yayılmasını önleyeceği görüşünde. Pelosi: ‘‘Federal yönetmelik zorunlu olmalı’’ Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ise okulların sağlıklı şekilde açılması için öneriler içeren federal sağlık yönetmeliğinin zorunlu olmasını istedi. Başkan Trump yönetmeliği hazırlayan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’ni (CDC) çok maliyetli ve katı bir yönetmelik hazırlamakla eleştirmişti. Pelosi, özellikle ekonomik faaliyetleri erkenden yeniden başlatan eyaletlerde vaka sayılarının arttığı bir dönemde Trump’ı sonbahardaki gelecek eğitim döneminde okulların tamamen faaliyete geçmesi konusunda baskı uyguladığı için eleştirdi. CNN televizyonuna konuşan Pelosi, ‘‘Okula geri dönülmesi virüsün yayılması konusunda en büyük riski oluşturuyor. CDC’nin bir yönetmeliği varsa buna uymak zorunlu olmalı’’ dedi.