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Florida’da Acil Durum İlan Edildi

04.04.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'nın güney eyaleti Florida’da Tampa Bay bölgesinde önemli oranda zehirli atık suyun bir depodan sızmasının ardından eyalette acil durum ilan edildi

Florida’da Acil Durum İlan Edildi

Amerika'nın güney eyaleti Florida’da Tampa Bay bölgesinde önemli oranda zehirli atık suyun bir depodan sızmasının ardından eyalette acil durum ilan edildi.

Bölgede 300’den fazla ev için acil tahliye emri verildi. Piney Point deposunun yakınlarındaki araç yolu da trafiğe kapatıldı.

Yetkililer depoda eski fosfat tesisinden kalma fosfor ve azot içeren milyonlarca litre suyun olduğunu belirtiyor.

Suyun az oranda radium ve uranyum barındırdığı ve radon gazı da yayabileceği kaydedildi.

Sızıntıyı önlemek için yapılan çalışmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç alınamadı.

Florida Valisi Ron DeSantis Cumartesi günü acil durum ilan etti.

Yetkililer suyun büyük oranda tarım arazisinden oluşan bölgeyi kaplayabilme ihtimalinden endişeli.

Bölgeye yayılan zehirli atık suyun 2.3 milyar litre olduğu belirtiliyor.

Acil durum ilan edilmesiyle yürütülen çabalara daha fazla kaynak aktarılabiliyor.

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