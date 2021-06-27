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Florida’da Can Kaybı Artıyor

27.06.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miami-Dade bölgesinde Perşembe günü yıkılan binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi, 156 kişi de kayıp

Florida’da Can Kaybı Artıyor

Miami-Dade bölgesinde Perşembe günü yıkılan binada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi, 156 kişi kayıp.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine, en önemli önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları ve kurtarabildikleri kadar hayat olduğunu belirtti.

Bina, içinde yaşayanların uyuduğu bir saatte yıkılmıştı. Neden yıkıldığı ise hala netleşmiş değil.

Ancak 2018 tarihli bir rapora binanın yapımında önemli bir soruna dikkat çekildiği ortaya çıkmıştı. Rapordaki sorun, sorun nedeniyle yapının deniz tarafındaki kısmının temelindeki suyun boşalmasının engellendiği kaydedilmişti.

Başkan Joe Biden Florida Valisi Ron DeSantis’e yardım önerdiğini bir tweet mesajıyla açıkladı. Biden, DeSantis’le konuştuğunu ve federal yönetimin yardıma hazır olduğunu kendisine ilettiğini kaydetti.

Ekipler enkazda canlı bulmak için makinalar, hava araçları ve özellikle eğitimli köpekler kullanıyor.

Cumartesi günü kurtarma çalışmaları enkaz bölgesinde çıkan bir yangın nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.

Yetkililer hayatını kaybeden 5 kişiden 4’ünün kimliklerinin belirlendiğini açıkladı. Yaşamını yitirenler arasında enkazdan kurtarılan bir çocuğun annesi de var.

Kayıp olanlar arasında İsrail ve Latin Amerika’dan insanların da olduğu kaydediliyor. Paraguay, ülkenin devlet başkanının eşinin kız kardeşi de dahil 6 vatandaşının kayıp olduğunu açıkladı.

Kayıp yakınları yerel yetkililer tarafından kendilerine sağlanan otel odalarında sevdikleriyle ilgili haber bekliyor.

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