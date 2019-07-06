Florida'da Doğal Gaz Patlaması: Çok Sayıda Yaralı Var

Florida eyaletinde bir pizza salonunda meydana gelen patlamada en az 20 kişi yaralandı. Artık faaliyette olmadığı bildirilen işletmedeki patlamanın doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı belirtildi.

Plantation adlı yerleşim yerinde meydana gelen patlama, restoran salonunu tamamen yerle bir ederken çevre işletmelerde büyük hasara yol açtı. Patlamada ayrıca enkaz parçaları havaya uçuştu.

Karşı caddedeki bir işletmede çalışan Alex Carver, Associated Press’e yaptığı açıklamada, patlamanın önce kendi bulunduğu binada büyük bir sarsıntıya yol açtığını, daha sonra da enkaz parçalarının ortalığa düşmeye başladığını söyledi. Carver, “Bir anda dünyanın sonu geldi sandım” diye konuştu.

Plantation İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada patlamaya doğal gaz sızıntısının yol açtığı bildirildi. Patlamanın şiddetinden dev beton yığınları 50 metre, metal parçalarıysa 100 metre öteye fırladı. Carver, kendisiyle aynı işletmede çalışan iki kişinin araçlarının hasar gördüğünü söyledi.

Patlamanın olduğu kapalı restoranın binasında yalnızca metal iskelet ayakta kalırken, yan taraftaki spor salonunun camları kırıldı.

Olayın hemen ardından itfaiye köpekleri enkazda sağ kalanları aramaya başladı. İtfaiye patlamada ikisi ağır, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

