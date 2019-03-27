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Florida’da öğretmenlerin silahlanması tasarısını onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 21:10 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida Eyaleti Senatosu, öğretmenlerin okullarda silahlandırılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı.

ABD’nin Florida Eyaleti Senatosu, öğretmenlerin okullarda silahlandırılmasına imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı. Gönüllü olarak okula silahla girmek isteyen öğretmenlerin, silah kullanımı hakkında yüz saatlik kursu tamamlamak zorunda olduğu aktarıldı.

ABD Parkland’de bir okulda Şubat 2018 tarihinde 17 kişinin öldüğü bir katliam gerçekleşmiş, önlem olarak öğretmenlerin silah taşıması tartışılmaya başlanmıştı. ABD’nin Florida Eyaleti Senatosu Altyapı ve Güvenlik Komitesi 3’e karşı 5 oyla, öğretmenlerin okulda silah taşımasına imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı. Tasarıya göre, gönüllü olarak okulda silahlanmak isteyen öğretmenler, özel bir program kapsamında yüz saatlik eğitimi tamamlamak zorunda kalacak. Sivil toplum kuruluşları, bazı öğrenci velileri ve Demokrat Partili milletvekilleri, öğretim personelinin yasa uygulayıcılarına dönüştüren bu tartışmalı yasaya karşı çıkıyor.

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