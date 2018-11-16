Florida’da Oylar Elle Yeniden Sayılıyor

Öfkeli yargıç Mark Walker, “Her seçimde tüm dünyanın eğlence malzemesi haline geliyoruz ama yine de sistemi düzeltmemeyi tercih ediyoruz,” dedi.

Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçi Partililer, oy sayımıyla ilgili olarak hukuki süreç başlattı.

Federal Yargıç Mark Walker, yeniden sayılan oyların teslim süresini uzatmayı reddetti ve seçim yetkililerini, çıkacak aksilikleri önceden hesaba katmadıkları için eleştirdi.

Tampa Bay’deki yetkililerse son sayımda, seçim gününde yapılan sayımdan 800 oy daha az çıkması nedeniyle yeniden sayım sonuçlarını teslim etmedi.

Seçim yetkilileri, Senato seçiminde kullanılan oy pusulalarının yeniden sayım sonuçlarını bildirmeleri gereken dünkü süreyi kaçırdı. Yetkililer, bunun nedeninin Palm Beach kentindeki makinaların sürekli bozulması olduğunu bildirdi.

Yargıç Mark Walker, bu sözlerle, Florida’daki yeniden sayım işlemlerinin tam bir karmaşaya dönüştüğü ve bu nedenle sonucu Anayasa Mahkemesi kararıyla belirlenen 2000 başkanlık seçimlerini de kastediyor.

Yargıç Walker ayrıca seçmenlere, imzaları birebir eşleşmediği için sayılmayan oy pusulalarında düzeltme yapmaları amacıyla 17 Kasım Cumartesi öğleden sonraya kadar süre tanıdı.

Florida’da yetkililer, mahkemede, postayla gönderilen ancak kayıtlardaki imzalarla birebir eşleşmeyen yaklaşık 4 bin oy pusulasının geçersiz sayıldığı şeklinde ifade verdi. Cumartesi öğleden sonraya uzatılan sürenin en çok Demokrat Partili genç seçmenlerin kullandığı oylar için işe yarayacağı düşünülüyor.

Seçimlerden önce Amerikan Medeni Haklar Birliği’nin Florida eyaletinde yaptığı bir araştırma, genç seçmenlerin postayla gönderdikleri oy pusulalarının dikkate alınmama olasılığının yüksek olduğunu ortaya koydu. Bunun nedeni, genellikle bilgisayar klavyesi kullanmaya alışık olan gençlerin el yazılarının ve buna bağlı olarak imzalarının gelişmediği şeklindeki genel kanı.