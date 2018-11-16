Florida’da Oylar Elle Yeniden Sayılıyor

Florida eyaleti yasaları, makina sayımında kazananı belirleyen marjın yüzde 0,25’in altında kalması durumunda doğrudan elle sayım işlemi yapılmasını öngörüyor.
Dün geç saatlerde Florida Senatörü Demokrat Partili Bill Nelson, rakibi Cumhuriyetçi Partili Florida Valisi Rick Scott’un sadece 0,15 puan gerisindeydi.
Seçim yetkilileri, Senato seçiminde kullanılan oy pusulalarının yeniden sayım sonuçlarını bildirmeleri gereken dünkü süreyi kaçırdı. Yetkililer, bunun nedeninin Palm Beach kentindeki makinaların sürekli bozulması olduğunu bildirdi.
Tampa Bay’deki yetkililerse son sayımda, seçim gününde yapılan sayımdan 800 oy daha az çıkması nedeniyle yeniden sayım sonuçlarını teslim etmedi.
Federal Yargıç Mark Walker, yeniden sayılan oyların teslim süresini uzatmayı reddetti ve seçim yetkililerini, çıkacak aksilikleri önceden hesaba katmadıkları için eleştirdi.
Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçi Partililer, oy sayımıyla ilgili olarak hukuki süreç başlattı.
Öfkeli yargıç Mark Walker, “Her seçimde tüm dünyanın eğlence malzemesi haline geliyoruz ama yine de sistemi düzeltmemeyi tercih ediyoruz,” dedi.
Yargıç Mark Walker, bu sözlerle, Florida’daki yeniden sayım işlemlerinin tam bir karmaşaya dönüştüğü ve bu nedenle sonucu Anayasa Mahkemesi kararıyla belirlenen 2000 başkanlık seçimlerini de kastediyor.
Yargıç Walker ayrıca seçmenlere, imzaları birebir eşleşmediği için sayılmayan oy pusulalarında düzeltme yapmaları amacıyla 17 Kasım Cumartesi öğleden sonraya kadar süre tanıdı.
Florida’da yetkililer, mahkemede, postayla gönderilen ancak kayıtlardaki imzalarla birebir eşleşmeyen yaklaşık 4 bin oy pusulasının geçersiz sayıldığı şeklinde ifade verdi. Cumartesi öğleden sonraya uzatılan sürenin en çok Demokrat Partili genç seçmenlerin kullandığı oylar için işe yarayacağı düşünülüyor.
Seçimlerden önce Amerikan Medeni Haklar Birliği’nin Florida eyaletinde yaptığı bir araştırma, genç seçmenlerin postayla gönderdikleri oy pusulalarının dikkate alınmama olasılığının yüksek olduğunu ortaya koydu. Bunun nedeni, genellikle bilgisayar klavyesi kullanmaya alışık olan gençlerin el yazılarının ve buna bağlı olarak imzalarının gelişmediği şeklindeki genel kanı.
Öte yandan Demokrat Partililer, sekiz yıl aradan sonra çoğunluğu ele geçirdikleri Temsilciler Meclisi’ndeki kazanımlarını arttırıyor. Yedi seçim bölgesinde sonuçların hala belli olmadığı ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nde 230 sandalye elde etti. Cumhuriyetçi Parti’nin sandalye sayısı ise 198.
Maine eyaletindeki Kongre seçim bölgelerinden birinde Demokrat Partili Jared Golden, Cumhuriyetçi Partili rakibi Bruce Poliquin’i mağlup ederek Poliquin’in sahip olduğu sandalyeyi ele geçirdi. Maine eyaleti bu seçimlerde ilk kez seçmenlerin en az üç adayın yarıştığı bölgelerdeki oy pusulalarında adayları sıraya dizdikleri yeni oylama sistemini denedi. Eski deniz piyadesi Demokrat Jared Golden, seçim kampanyasında, tüm vatandaşlara sağlık sigortası gibi ilerici uygulamaları öne çıkarmıştı.
Trump, seçimlerden bir gün sonra yaptığı açıklamada, “Dün bizim için büyük bir gündü, Cumhuriyetçi Parti Senato’daki çoğunluğunu pekiştirerek, Temsilciler Meclisi’ndeyse beklentilerin tersi sonuçlar elde ederek tarihe meydan okudu,” demişti.
Trump, “Eksiksiz bir zafer elde etmeye çok yaklaştık,” diye konuşmuştu.
Seçim gecesi sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Parti’nin Senato’daki 49’a 51’lik çoğunluğunu üç ya da dört sandalye daha alarak pekiştireceği tahmin ediliyordu.
Ancak Arizona eyaletindeki Senato yarışını önde götüren Cumhuriyetçi Martha McSally, Demokrat Partili Kyrsten Sinema’nın mağlubiyetine uğradı. Sinema’nın kazandığı sandalye, 30 yıldır Cumhuriyetçiler’in elindeydi.
Florida ve Mississippi’deki Senato yarışlarıysa henüz sonuçlanmadı. Her iki eyalette de Cumhuriyetçi adayların ipi önde göğüslemesi durumunda Cumhuriyetçi Parti, Senato’da en fazla iki sandalye daha elde etmiş olacak.
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