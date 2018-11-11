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Florida'da Oylar Yeniden Sayılacak

11.11.2018 00:19 | Son Güncelleme

Florida yasaları, adaylar arasındaki oy farkının yüzde 0,5’in altında olması durumunda oyların yeniden makineyle sayımını, yüzde 0,25’in altındaysa da elle sayımını şart koşuyor. Bu eyaletteki kritik senato ve valilik yarışında Demokrat Parti açısından önemli bir kazanım haline dönüşebilir

Florida'da Oylar Yeniden Sayılacak

Florida eyaletinde geçen Salı yapılan Kongre ara ve valilik seçimlerinde adayların birbirlerine tartışmalı derecede yakın olduğunun ortaya çıkmasının ardından, bazı bölgelerde oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Ülke genelinde yapılan seçimlerde sonuçlar neredeyse tüm eyaletlerde kesinleşmesine rağmen Florida eyaletinde ne Senato ne de valilik yarışlarında net bir sonuca ulaşılamadı. Senato için yarışan Florida’nın Cumhuriyetçi Valisi Rick Scott’ın, mevcut Demokrat Senatör Bill Nelson’a karşı kazandığı oy farkı, resmi olmayan sonuçlara göre 15 binin üzerinde. Cumhuriyetçi senatör adayı, Demokrat rakibinin yalnızca binde beş farkla önünde bulunuyor.

Öte yandan valilik için yarışan Cumhuriyetçi aday Ron DeSantis de, Demokrat Partili rakibi Tallahassee Belediye Başkanı Andrew Gillum’un 33 bin 684 oyla önünde, bu da binde dörtlük bir marja denk geliyor.

Florida yasaları, adaylar arasındaki oy farkının yüzde 0,5’in altında olması durumunda oyların yeniden makineyle sayımını, yüzde 0,25’in altındaysa da elle sayımını şart koşuyor.

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