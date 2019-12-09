Florida'da saldırı düzenleyen Suudi öğrenci bir öğretmen hakkında şikayette bulunmuş

ABD'nin Florida eyaletindeki Pensacola deniz üssünde geçen hafta silahlı saldırı düzenleyerek 3 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına neden olan Suudi ordu mensubu öğrencinin, öğretmenlerden biri hakkında resmi şikayette bulunduğu açıklandı.

Mohammed Alshamrani adlı öğrencinin, öğretmenin kendisine diğer öğrencilerin yanında aşağılayıcı bir hitapta bulunması üzerine "öfkeye kapıldığı" ifade edildi.

Üste eğitim görmek üzere bulunan Alshamrani, donanma güvenlik güçleri tarafından olay yerinde öldürülmüştü.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Cuma günkü olayı terör saldırısı olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Florida Valisi Ron DeSantis, güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Saldırganın sosyal medyada aktif olduğunu ve "ABD'ye karşı derin bir nefret beslediğini" ifade eden vali, "Yabancıları getirirken ülkeyi korumak için tedbirler almak gerekiyor" dedi.

FBI, Alshamrani'nin tek başına mı yoksa bir grupla birlikte mi hareket ettiğini tespit etmeye çalışıyor.

Deniz üssünde eğitim gören diğer Suudi öğrencilerin olayla ilgili sorgulandığı, ancak tutuklama olmadığı açıklandı.