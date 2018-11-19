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Florida’da Senato Yarışının Galibi Cumhuriyetçi Scott

19.11.2018 00:02 | Son Güncelleme

Florida’da iki dönem valilik yapan Cumhuriyetçi Rick Scott, 6 Kasım’da yapılan Kongre ara seçimleri sonucunda Demokrat rakibiyle arasındaki farkın çok az olması nedeniyle oyların yeniden sayılmasının ardından Pazar günü Senato’ya girmeye hak kazandı

Florida’da Senato Yarışının Galibi Cumhuriyetçi Scott

Florida’da iki dönem valilik yapan Cumhuriyetçi Rick Scott, 6 Kasım’da yapılan Kongre ara seçimleri sonucunda Demokrat rakibiyle arasındaki farkın çok az olması nedeniyle oyların yeniden sayılmasının ardından Pazar günü Senato’ya girmeye hak kazandı.

Scott ve rakibi Demokrat Bill Nelson’un başabaş mücadelesinin sonucunu oyların elle sayılması belirledi.

Florida eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada eyalet genelinde 8,19 milyon oy kullanıldığı, Scott’ın ise 10 bin 33 oy farkla Senato yarışını kazandığı belirtildi. Scott oyların yüzde 50,05’ini alırken Nelson yüzde 49,93’te kaldı.

Senato’ya ilk kez 2000 yılında seçilen Nelson, ara seçimlerde yenilgiye uğrayan son demokrat aday oldu. Seçimlerin ardından Cumhuriyetçiler Senato’da çoğunluklarını arttırırken Demokratlar Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü ele geçirdi.

Seçimlerde yenilgiye uğrayan diğer demokrat Senatörler arasında Indiana’da John Kelly, Kuzey Dokota’da Heidi Heitkamp ve Missouri’de Claire McCaskill var.

Oyların yeniden sayılması sürecinde binlerce kişinin görev alması eyalette 2000 yılı başkanlık seçimlerindeki yeniden sayım sürecini anımsattı. Sayım ancak Anayasa Mahkemesi’nin devreye girmesiyle sonlanmıştı ve seçimin ardından başkanlık koltuğuna Cumhuriyetçi George W. Bush oturmuştu.

İki dönem valilik yapan Scott’un üçüncü dönem valilik için aday olması eyalet kanunlarınca yasal olmadığı için Scott bu kez Senato adayı olmuştu. Yapılan ilk sayımın ardından Scott 0,5 puanla önde çıkınca oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

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