Florida’da Silahlı Saldırı: Ölenler Var

Florida eyaletinin Jacksonville kentinde, Jacksonville Landing olarak bilinen bölgesinde bir restoranda ateş açıldı.

Konuyla ilgili açıklama bölge şerif ofisinden yapıldı.

Kurşunların restoranda video oyunu turnuvası sırasında ateşlendiği belirtildi.

Bazı kişilerin öldüğü yönünde bilgiler gelirken, şüphelinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Yerel medya 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını kaydediyor.

Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, bir şüphelinin olay yerinde öldüğü ve ikinci bir şüphelinin olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtildi. Ofisten yapılan açıklamada aramaların devam ettiği de kaydedildi.

Açıklamada, Jacksonville Landing’de bir vurma olayının olduğu ve bölgenin şu an için güvenli olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgeden uzak durulması çağrısı da yapıldı.

Jacksonville Landing, kentin eğlence ve alışveriş merkezi olarak biliniyor.

