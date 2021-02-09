Florida’da Su Arıtma Tesisine Sanal Yoldan Kimyasal Saldırı

Bir bilgisayar korsanı, Florida eyaletindeki 15.000 nüfuslu bir şehrin su arıtma tesisini kontrol eden sisteme sızdı ve su rezervini kimyasal yanıklara neden olan sodyum hidroksit ile kirletmeye çalıştı. Siber güvenlik uzmanları, sistemlerin hem daha elektronik hem de internetten daha erişilebilir hale gelmesinin, bu tür tehlikeleri arttırdığını söylüyor.

Polisin yaptığı açıklamaya göre saldırgan, fabrika çalışanlarının kullandığı uzaktan erişim programına erişerek, Cuma günü Oldsmar şehrinin su arıtma tesisi sistemine sızdı. Bilgisayar korsanı, sodyum hidroksit miktarını kısa bir süre için yüz kat arttırdı.

Kül suyu olarak da adlandırılan sodyum hidroksit, suyun asit derecesini düzenlemek için kullanılıyor. Bileşik, sabun ve su borularındaki tıkanıklığı gideren temizlik malzemelerinde de kullanılıyor. Büyük miktarlarına maruz kalındığında ise tahrişe, yanıklara ve diğer komplikasyonlara neden olabiliyor.

Polisin açıklamasına göre bir fabrika çalışanı, sisteme bağlantıyı geçen Cuma sabahı saat 8 civarında fark etti ancak diğer çalışanların da sisteme düzenli olarak uzaktan erişmesi nedeniyle üzerinde durmadı. Saat 13.30 civarında siber saldırgan yeniden sisteme giriş yaptı, bilgisayar faresinin kontrolunu ele geçirdi ve su arıtmasını kontrol eden ve sodyum hidroksit miktarını arttıran yazılım sayfasını açtı.