Florida'da su arıtma tesisine siber saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde bulunan Oldsmar şehrinde, halka içme suyu sağlayan su şebekesine bir hacker'in sızdığı ve suyu zehirleme girişiminde bulunduğu bildirildi. Polis, karıştırılan kimyasal maddenin zamanında farkedilerek müdahale edildiğini, halk için hiçbir şekilde tehlike oluşmadığını ifade etti.

Polisin verdiği bilgilere göre, şebekede çalışan bir bilişim uzmanı su arıtma sisteminin uzaktan kontrol edildiğini ve sudaki sodyum hidroksit miktarını 100 kat artırıldığını Cuma günü farketti.

Bölge Emniyet Müdürü Bob Gualtieri Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında çok tehlikeli olabilecek bir durumun yaşandığını ancak zamanında müdahale edildiğini ifade etti.

Aynı zamanda "kostik soda" olarak da bilinen "sodyum hidroksit", sudaki asit miktarını azaltmak ve metali arıtmak için çok az oranda kullanılan bir madde. Ciltte tahriş ve yanıklara neden olabildiği gibi, bünyede daha büyük komplikasyonlara da neden olabiliyor.

Emniyet Müdürü Bob Gualtieri, saldırının zamanında farkedilmeyip başarılı olması durumda, kimyasal madde oranı artırılmış suyun evlere ulaşabilmesi için en az 24 saatin gerekli olduğunu belirtti. Gualtieri, böyle bir durumda, su şebekesinin alarm sisteminin devreye gireceğini ve suyun kimyasal bileşenlerindeki değişiklik konusunda uyarıda bulunacağını belirtti.