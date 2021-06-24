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Florida’da Yıkılan Binada 51 Kişiye Ulaşılamıyor

24.06.2021 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Florida eyaletinin güneyindeki Surfside kentinde okyanus kıyısındaki 12 katlı bir binanın kısmen çökmesinin ardından yüzlerce itfaiye ve kurtarma görevlisi enkazın altında aramalarını sürdürüyor

Florida’da Yıkılan Binada 51 Kişiye Ulaşılamıyor

Florida eyaletinin güneyindeki Surfside kentinde okyanus kıyısındaki 12 katlı bir binanın kısmen çökmesinin ardından yüzlerce itfaiye ve kurtarma görevlisi enkazın altında aramalarını sürdürüyor. Yetkililer en az bir kişinin hayatını kaybettiğinin kesinleştiğini, binada 51 kişiye hala ulaşılamadığını belirtiyor.

Eyalet yetkilisi Sally Heyman binada yaşadığı belirtilen 51 kişiyle henüz temas sağlanamadığını; bunların bazılarını ailelerin bazılarını da kış mevsimini Florida’da geçirenlerin oluşturduğunu belirtti.

Heyman bu kişilerin hala yıkılan binada olduğunu sandıklarını, ancak seyahat ediyor olma olasılıklarının da olduğunu belirterek ‘‘Hala bekliyoruz. Ümidimiz var, ancak tükeniyor’’ diye konuştu.

Bir kurtarma görevlisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada 35 kişinin binadan kurtarıldığını, bunlardan ikisinin enkaz altından çıkartıldığını kaydetti. Yardım ekipleri binadakilere ulaşmak için eğitimli köpekler ve drone’lar kullanıyor.

Florida Valisi Ron DeSantis, yerel yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından enkaz altındaki kurbanların sayısının artabileceğini belirtti.

130 daireden oluşan Champlain Güney Kuleleri 1981 yılında inşa edilmişti. Dairelerin 80’i doluydu.

Binanın bir tarafının tamamen çöktüğü yerel saatlesabaha karşı 01.30 sularında kaç kişinin binada olduğu bilinmiyor.

Belediye Başkanı Charles Burkett, olayın nasıl meydana geldiğini tahmin etmenin güç olduğunu, binaların kendi kendilerine yıkılmadığını söyledi. Yetkili, olay sırasında tadilat halinde olan çatıda ağır araçların bulunup bulunmadığını araştırdıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Burket binanın sahile bakan balkonlu cephesinde katların zincirleme şekilde birbirleri üstüne yıkılmış olduğunu, binanın arka kısmının da üçte birinin yıkıldığını kaydetti.

Miami-Dade İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Raide Jadallah ise binanın ayakta kalan kısmının yıkılmasını önlemek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

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