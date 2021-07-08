Florida’da Yıkılan Binada Can Kaybı 60’a Yükseldi

Florida’da 24 Haziran’da kısmen yıkılan apartmanda can kaybı 60’a yükseldi. Enkaz altında hala aranan 80 kişiden bazılarının sağ kurtulabileceğiyle ilgili umutlar tükendi.

Florida’nın turistik Surfside bölgesinde yıkılan binanın enkazında 6 kişinin da cansız bedenine ulaşıldı.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava bugün düzenlediği basın toplantısında toplam can kaybının 60’a çıktığını açıkladı.

Arama çalışmalarının “tüm hızıylı devam ettiğini” söyleyen Cava, yıkımdan iki hafta sonra 80 kişinin hala kayıp olduğunu tahmin ettiklerine vurgu yaptı.

Cava’nın açıklamalarına göre, ölenlerden 35 kişinin kimliği belirlendi. Cava, diğer kurbanlarla ilgili olarak, “Dedektiflerimiz suç mahalli ve tıbbi inceleme ekipleriyle işbirliği içinde, kurbanların kimliklerini bir an önce belirleyip ailelerine ulaşmaya çalışıyor” dedi.

Florida Valisi Ron DeSantis de, enkaz altında kalanları sağ kurtarmaya yönelik operasyonun resmi olarak son bulduğunu, cansız bedenlerin aramasına devam edildiğini söyledi. DeSantis, “Ancak işimiz devam ediyor. Her bireyin kimliği belirlenecek” dedi.

Yetkililerin açıklamalarının ardından, yıkılan binanın yanında toplanan bir kalabalık hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.

DeSantis ve diğer yerel yetkililerin yanısıra Güney Florida’nın Temsilciler Meclisi üyesi Debbie Wasserman Schultz da ailelere ihtiyaçları olan desteği alabilmeleri için bürokratik engeller konusunda yardım taahhüdünde bulundu.

Cava gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu trajedinin kurbanlarını anmak için daha farklı bir şey yapmak için görüşmelere başladık” dedi.

