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Florida’da Yine Kasırga Endişesi

08.10.2018 22:59 | Son Güncelleme

Kasırganın Meksika Körfezi içlerine doğru ilerlemesi, çok sıcak sular ve uygun atmosferik koşullardan dolayı da şiddetini daha arttırması bekleniyor

Florida’da Yine Kasırga Endişesi

Meksika’nın Yucatan Yarımadası açıklarında etkili olan bir tropik fırtına Amerika’ya doğru ilerliyor. Ulusal Kasırga Merkezi fırtınayı gün içerisinde kasırga seviyesine çıkardı.

Kasırganın Florida eyaletinin kuzeybatı kısmındaki Körfez kıyılarını tehlikeli vurması ihtimali bulunuyor.

Michael adı verilen tropik fırtına Pazartesi sabahı itibariyle saatte 110 kilometre hıza sahipti.

Kasırganın Meksika Körfezi içlerine doğru ilerlemesi, çok sıcak sular ve uygun atmosferik koşullardan dolayı da şiddetini daha arttırması bekleniyor.

Merkez yetkililerinden kasırga uzmanı Robbie Berg, kasırganın Körfez’de iki ila üç gün geçirecek olmasından dolayı, “karaya vurmadan önce gücünün daha da artmasının ciddi bir olasılık olduğunu” belirtti.

Florida Valisi Rick Scott, eyaletteki 26 ilçede acil durum ilan etti ve ayrıca Florida Ulusal Muhafız güçlerinin 500 üyesini seferber etti.

Eyalet Acil Operasyonlar Merkezi’nden brifing alan Scott, daha sonra yaptığı açıklamada, “Bu kasırga hayati tehlike içerecek ve aşırı derecede tehlikeli olacak” dedi.

Kasırganın merkezi yerel saatle bu sabah 8 itibariyle Meksika’nın Cozumel kentinin 190 kilometre doğu-kuzeydoğusunda bulunuyor. Kasırganın getirdiği rüzgarlar, merkezinden 280 kilometre genişliğinde bir alanı kaplıyor.

Florida’da kasırganın etkili olması beklenen bölgelerde hazırlıklar yapılıyor.

Bu arada Küba’nın da belirli kesimlerinde uyarı yayımlandı. Michael kasırgasının ülkenin batısında 30 santimetreye kadar ulaşabilecek yağışlara neden olabileceği, bunun da seller ve dağlık bölgelerde toprak kaymalarına yol açabileceği belirtildi.

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