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Florida'da Yoga Stüdyosuna Silahlı Saldırı

03.11.2018 18:18 | Son Güncelleme

Florida eyaletinin idari merkezi Tallahassee’de silahlı bir saldırgan, bir yoga stüdyosunda iki kişiyi öldürüp dört kişiyi yaraladıktan sonra kendi silahıyla intihar etti

Florida'da Yoga Stüdyosuna Silahlı Saldırı

Florida eyaletinin idari merkezi Tallahassee’de silahlı bir saldırgan, bir yoga stüdyosunda iki kişiyi öldürüp dört kişiyi yaraladıktan sonra kendi silahıyla intihar etti.

Tallahassee Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada saldırganın Scott Paul Beierle adında, 40 yaşında eski bir sabıkalı olduğu bildirildi. Beierle daha önce de kadınlara taciz ve şiddetten en az iki kez tutuklanmıştı.

Ölenlerin kimlikleri de Dr. Nancy Van Vessem ve Maura Binkley olarak açıklandı. Van Vessem 61, Binkley 21 yaşındaydı.

Yetkililer saldırının nedenlerini araştırıyor.

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