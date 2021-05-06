Florida’dan Kısıtlayıcı Seçim Yasası

Florida Valisi Ron DeSantis, ABD’de seçim sürecinin kilit eyaletlerinden olan Florida’da postayla oy kullanmaya sınırlamalar getiren ve seçim kurallarını sıkılaştıran yasa tasarısını imzaladı. Yasayı eleştirenler yeni kabul edilen kısıtlamaların yaşlıların ve beyaz olmayanların oy kullanmasını zorlaştıracağını belirtiyor. Cumhuriyetçi eyaletlerin yöneticileri bir süredir sandıklara erişimi zorlaştıran önlemler almaya çalışıyor. Parti liderleri bu önlemlerin yolsuzlukla mücadelede önemli olduğunu vurguluyor. Cumhuriyetçi eyaletlerde seçim yasalarını değiştirme eğilimi eski başkan Donald Trump’ın 3 Kasım 2020 seçimlerinin çalındığını iddia etmesinin ardından geldi. Florida’da Cumhuriyetçi eyalet meclisi üyeleri tasarıyı Demokratlar’dan destek almadan geçirdi. Floridalı yetkililer 2020 seçimleri sırasında Trump’ın zafer elde ettiği eyalette seçim yolsuzluğu yapılmadığını kabul etmişti. Florida Valisi DeSantis Cumhuriyetçi Parti’nin gelecekte başkan adayı olma potansiyeline sahip isimleri arasında görülüyor. DeSantis, Cumhuriyetçi Parti’ye yakın Fox televizyonunda yayınlanan bir programda canlı yayında tasarıya imza attı. Etkinliğe başka basın kuruluşunun katılmasına izin verilmedi.

Fox TV’den yapılan açıklamadaysa DeSantis ile özel bir röportaj yapılmasının planlandığı, bunun tasarıya imza atma etkinliğine dönüşmesinin kendileri için sürpriz olduğu ve etkinliğin Fox’a özel olmasının kanal tarafından talep edilmiş bir durum olmadığı bildirildi. Vali’nin sözcüsü Taryn Fenske ise tasarının aslında başka yerde imzalandığını, Fox tarafından yayına taşınan olayın tamamen sembolik bir tören niteliğinde olduğunu bildirdi. Yeni yasa uzaktan oy kullananların oylarını attığı oy sandıklarının ne zaman kullanılabileceği ve kaç tanesinin yerleştirilebileceği konularında da kısıtlama getiriyor. Yasa bu sandıkların gözetim altında tutulmasını ve yalnızca seçim ofisleriyle erken oy kullanma merkezleri açıldığında erişilir olmasını öngörüyor. DeSantis, ‘‘Şu anda ülkenin en güvenli seçim yasasına sahip olduğumuzu sanıyoruz. Siyasi casusların çantalar dolusu oyu bir sandığa gidip bırakmalarına izin vermeyeceğiz’’ dedi. Değişiklik talebinde bulunmayan eyalet genelindeki seçim denetçileri yeni kuralların bazılarının hantal ve uygulamada pahalı olabileceği uyarısında bulundu. Oy verme hakkını savunanlar ise yasayı, Cumhuriyetçiler’in avantaj elde edebilmesi için sandıklara erişimi engellemeye yönelik açık bir girişim olarak değerlendirdi.

Florida Kadın Seçmenler Birliği Başkanı Patricia Brigham, “Yasanın yaşlı, engelli seçmenler, öğrenciler ve beyaz olmayan topluluklar üzerinde kasıtlı ve orantısız bir etkisi var. Bu eyaletimizde kimin oy kullanıp kimin oy kullanamayacağını seçmek için tek parti tarafından yönetilen bir yasama meclisinin alçakça bir girişimidir. Demokratik değildir, anayasaya ve Amerika’ya aykırıdır’’ sözleriyle yasayı eleştirdi. Florida Kadın Seçmenler Birliği, Siyahların Oy Vermesi Önemlidir ve Emekli Amerikalılar Birliği gibi sivil toplum kuruluşları imzalanmasından dakikalar sonra yasaya karşı federal dava açtı. Demokratlar, Florida’da kabul edilen seçim yasasının, ülke düzeyindeki tartışmaların odağında olan Georgia eyaletinin seçim yasası kadar katı görünmediği görüşünde. Ancak her iki yasa da bazı benzer hükümler içeriyor. Uzaktan oy kullananlar için kurulan sandıklarla ilgili benzer kuralların yanı sıra Florida’nın yasası 30 metre olan ‘‘etki alanı bölgesi’’ uygulamasını 50 metreye çıkartıyor. Bu da sandıklarda sıra bekleyenlere gıda ve su taşınmasını engelleyebilir. Ayrıca seçim yetkilileri adayların ve diğer gözlemcilerin oyların sayılması sırasında bazı kilit anlara tanıklık etmesine izin vermek zorunda kalabilir. Yasanın ihlali 25 bin dolara kadar çeşitli para cezalarını içeriyor.