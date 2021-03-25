HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Floridalı anne boks eldiveniyle kızının okuluna gidip bir öğrenciyi dövdü

Floridalı anne boks eldiveniyle kızının okuluna gidip bir öğrenciyi dövdü

25.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Miami eyaletindeki bir kadın, kızının okuluna boks eldiveniyle giderek bir öğrenciyle kavga etti.

Floridalı anne boks eldiveniyle kızının okuluna gidip bir öğrenciyi dövdü

Jacksonville şehrindeki Dupont Ortaokulu'nda yaşanan olayda 34 yaşındaki Edith Riddle, 18 Mart'ta kızını almak ve müdürle görüşme yapmak için okula gitmişti.

Öğleden sonra okuldaki hoparlör sisteminden kantin önünde olay çıktığına dair bir anons geçildi. Uyarı anonsu üzerine okuldaki güvenlik yetkilileri duruma müdahale etmek için harekete geçti.

Yetkililer olay yerine geldiklerinde Riddle ve kızını bir öğrenciyle kavga ederken buldu.

Polisin açıklamasına göre Riddle, okul müdürüyle görüştükten sonra kızını alıp okuldan çıkmak için ana çıkış kapısına yöneldi. Fakat o sırada kızı yolu değiştirerek kantine yöneldi ve orada bir başka kız öğrenciyle tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü ve Riddle'ın kızı diğer öğrenciye yumruk atarak kızı yere düşürdü. Daha sonra Riddle da kavgaya karıştı ve yerdeki çocuğa vurmaya başladı.

Görgü tanıkları, Riddle'ın sol elinde boks eldiveniyle okula geldiğini söyledi. Polisin açıklamasında kadının yetkililere eldivenin eline yapışkanla tutturulmuş olduğunu ve çıkaramadığını söylediği bildirildi.

Saldırıya uğrayan öğrenciyse dirsek ve dizinden yaralandı. Olayı duyup okula gelen kızın velisiyse polise Riddle hakkında şikayette bulundu.

Gözaltına alınan Riddle, çocuğa kişisel silahla saldırıp kötü muamele yapmakla suçlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Bill Gates dünyanın normale dönüşü için tarih verdiBill Gates dünyanın normale dönüşü için tarih verdi
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

Evden çalışanların üçte biri toplantı sırasında pijama giyiyor

Evdeki toplantılara pijamayla katılanların oranı belli oldu!

İnsan beyninde öldükten sonra harekete geçiyor: Zombi genler!

İnsan beyninde öldükten sonra harekete geçiyor: Zombi genler!

Yavru kedisini streç filme sarıp fotoğrafını paylaşan kişi tutuklandı!

Yavru kedisini streç filme sarıp paylaşan kişi tutuklandı!

Maaşını 90 bin adet madeni para şeklinde bahçesinde buldu

Maaşını 90 bin adet madeni para şeklinde aldı!

Bu nasıl yapı? İşte 'Garez Apartmanı'

Bu nasıl yapı? İşte 'Garez Apartmanı'

Tarihte bir ilk: 'Manyetik kaos' görüntülendi

'Manyetik kaos' görüntülendi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.