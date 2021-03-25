Floridalı anne boks eldiveniyle kızının okuluna gidip bir öğrenciyi dövdü

Jacksonville şehrindeki Dupont Ortaokulu'nda yaşanan olayda 34 yaşındaki Edith Riddle, 18 Mart'ta kızını almak ve müdürle görüşme yapmak için okula gitmişti.

Öğleden sonra okuldaki hoparlör sisteminden kantin önünde olay çıktığına dair bir anons geçildi. Uyarı anonsu üzerine okuldaki güvenlik yetkilileri duruma müdahale etmek için harekete geçti.

Yetkililer olay yerine geldiklerinde Riddle ve kızını bir öğrenciyle kavga ederken buldu.

Polisin açıklamasına göre Riddle, okul müdürüyle görüştükten sonra kızını alıp okuldan çıkmak için ana çıkış kapısına yöneldi. Fakat o sırada kızı yolu değiştirerek kantine yöneldi ve orada bir başka kız öğrenciyle tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü ve Riddle'ın kızı diğer öğrenciye yumruk atarak kızı yere düşürdü. Daha sonra Riddle da kavgaya karıştı ve yerdeki çocuğa vurmaya başladı.

Görgü tanıkları, Riddle'ın sol elinde boks eldiveniyle okula geldiğini söyledi. Polisin açıklamasında kadının yetkililere eldivenin eline yapışkanla tutturulmuş olduğunu ve çıkaramadığını söylediği bildirildi.

Saldırıya uğrayan öğrenciyse dirsek ve dizinden yaralandı. Olayı duyup okula gelen kızın velisiyse polise Riddle hakkında şikayette bulundu.

Gözaltına alınan Riddle, çocuğa kişisel silahla saldırıp kötü muamele yapmakla suçlanıyor.

