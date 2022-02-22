Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Flört uygulamalarının sisteminden atıldığını itiraf etti! “Çok fazla eşleşme yaptığım için...”

Flört uygulamalarının sisteminden atıldığını itiraf etti! “Çok fazla eşleşme yaptığım için...”

22.02.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Midlands’da yaşayan 35 yaşındaki OnlyFans yıldızı Daisy Renegade, gerçek aşkı bulmak için flört uygulamaları yüklediğini itiraf etti. Yeni insanlarla tanışmayı sevdiğini ifade eden Renegade, çok fazla eşleşme yaptığı için uygulamaların kendisini sistemlerinden attığını söyledi. Uygulamaların yeni insanlarla tanışmak amacıyla kurulduğunu vurgulayan Renegade, her biri için yeniden hesap açtığını belirtti.

Flört uygulamalarının sisteminden atıldığını itiraf etti! “Çok fazla eşleşme yaptığım için...”

35 yaşındaki OnlyFans modeli Daisy Renegade, yaklaşık iki yıldır aradığı aşkı bulmak için teknolojinin imkanlarından yararlanıyor. Yeni bir ilişkiye başlamak istediğini belirten model, birkaç flört uygulaması üzerinden kendisine özel hesaplar oluşturduğunu söyledi. Çevrimiçi flört uygulamarında yüzlerce eşleşmeye imza attığını ifade eden Renegade, “Sanki uygulamalar beni tamamen görünmez kılıyor. Hatta aylık ücret ödeyerek üyeliğimi arttırdım ama hiçbir faydasını görmedim” dedi.

Estetik bağımlısı kadın göğüsleri için servet harcadı! Ancak ayakkabılarını bile bağlayamıyorEstetik bağımlısı kadın göğüsleri için servet harcadı! Ancak ayakkabılarını bile bağlayamıyor

“FARKLI TELEFON VE SIM KARTLARDAN HESAP AÇTIM”

2

Aradığı aşkı bulmak için bütün imkanlarını seferber ettiğini ettiğini belirten Renegade, “Farklı telefon ve SIM kartlardan hesap açtım. Sürekli olarak aynı şey oldu. Sistem bir noktadan sonra beni atmaya başladı. Kendimi görünmez hissettim” diye konuştu.

Flört uygulamalarında kendisi kadar eşleşme yapan insanların olduğunu belirten Renegade, gerçek nedeni öğrenmek için onlarca mail attığını da sözlerine ekledi. Maillere cevap alamamasından dert yakınan Renegade, uygulamaların kendisini OnlyFans hesabına sahip olduğu için bir süre sonra sildiğini iddia etti.

Göğüsleri nedeniyle sosyal medyadan atıldığını iddia eden kadından itiraf: Ayrımcılığa uğradımGöğüsleri nedeniyle sosyal medyadan atıldığını iddia eden kadından itiraf: Ayrımcılığa uğradım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattıYıllarca önce bilmişti! Rusya kehaneti gündem yarattı
Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...
Herkes “kirli” diyordu! Sırrını açıkladı: Banyoda sadece...Herkes “kirli” diyordu! Sırrını açıkladı: Banyoda sadece...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

Lezbiyen çifti öpüşürken görünce çileden çıktı

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

İlginizi Çekebilir

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Ebru Şallı’nın sırrı açığa çıktı! Kahvaltıdan önce bunu içiyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Elbisesi evlilik teklifini gölgede bırakmıştı!

Hamilelikte kaçınmanız gereken beş önemli beslenme hatası

Hamilelikte kaçınmanız gereken beş önemli beslenme hatası

Lafını esirgemedi! "Kamyon lastiği gibi..."

Lafını esirgemedi! "Kamyon lastiği gibi..."

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.