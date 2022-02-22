Flört uygulamalarının sisteminden atıldığını itiraf etti! “Çok fazla eşleşme yaptığım için...”

35 yaşındaki OnlyFans modeli Daisy Renegade, yaklaşık iki yıldır aradığı aşkı bulmak için teknolojinin imkanlarından yararlanıyor. Yeni bir ilişkiye başlamak istediğini belirten model, birkaç flört uygulaması üzerinden kendisine özel hesaplar oluşturduğunu söyledi. Çevrimiçi flört uygulamarında yüzlerce eşleşmeye imza attığını ifade eden Renegade, “Sanki uygulamalar beni tamamen görünmez kılıyor. Hatta aylık ücret ödeyerek üyeliğimi arttırdım ama hiçbir faydasını görmedim” dedi.

“FARKLI TELEFON VE SIM KARTLARDAN HESAP AÇTIM”

Aradığı aşkı bulmak için bütün imkanlarını seferber ettiğini ettiğini belirten Renegade, “Farklı telefon ve SIM kartlardan hesap açtım. Sürekli olarak aynı şey oldu. Sistem bir noktadan sonra beni atmaya başladı. Kendimi görünmez hissettim” diye konuştu.

Flört uygulamalarında kendisi kadar eşleşme yapan insanların olduğunu belirten Renegade, gerçek nedeni öğrenmek için onlarca mail attığını da sözlerine ekledi. Maillere cevap alamamasından dert yakınan Renegade, uygulamaların kendisini OnlyFans hesabına sahip olduğu için bir süre sonra sildiğini iddia etti.



