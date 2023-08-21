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Flört yarışmasına katılan Lottie Moss, yarışmacıyla tanışır tanışmaz seks hayatını sorunca...

21.08.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde erotik paylaşımlarıyla adından söz ettiren Lottie Moss Celebs Go Dating yarışmasına dahil oldu. Flört yarışmasında gözüne kestirdiği yarışmacının yanına giden model daha genç adımla tanışır tanışmaz seks hayatını sorunca olay oldu.

Bekar ünlülerin, gerçek aşkı bulmak için özel bir flört ajansına katılarak aradıkları ilişkiyi bulmasına imkan veren yarışma Celebs Go Dating'e katılan model Lottie Moss yine adından söz ettirdi.

Kate Moss'un üvey kardeşi olan ve Onlyfans'a dahil olarak adını parlatan model yarışmanın ilk etkinliğinde yaptığı sohbetle çok açık saçık bir başlangıç yaptı.

OnlyFans'ın 25 yaşındaki modeli, bahçe partisinde kendinden emin bir şekilde bekar bir erkeğin yanına gitti ve ona hemen seks hayatını sormaya başladı. O anları gören seyirciler ise Moss'a "Biraz sakin olmalısın" yorumları yağdırdı.

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Bir deri bir kemik haline dayanamadı! "Ölüme..." Bir deri bir kemik haline dayanamadı! "Ölüme..."

Lottie kendini tanıttıktan sonra yakışıklı adama "En sevdiğin seks pozisyonu hangisi?" diye sordu bununla da kalmadı ve sözlerine "Sert seksten oldukça hoşlanırım, şaplak ve biraz acıya bayılırım!" diyerek devam etti.

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Lottie'nin konuşmasına kulak misafiri olan uzman Anna Williamson ise flört ajanı Paul Carrick Brunson'a Lottie'nin konuyu hemen sekse getirmesinin endişe verici olduğunu söyledi ve bunun bir 'savunma mekanizması' olabileceğini öne sürdü.

sda

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