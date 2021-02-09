Florya'da dev vinç yan yattı, işçiler son anda kurtuldu

Olay Florya Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre vinç 3 katlı bir apartmanın temizliğini yaptığı sırada bilinmeyen nedenle yan yattı. Vincin yan yatması sonucu sepetli platform devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sepetli platformun devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı.

Vinç operatörü de ekipler tarafından karakola götürüldü. Kaza sonrası Yeşilköy Caddesi üzerinde yoğun trafik oluşurken vincin kaldırılması sonucu yol trafiğe yeniden açıldı.

İşletme sahibi Şaban Dönmez, olayın kullanıcı hatası olduğunu belirterek, “Makinenin fazla yatay olmasından dolayı kaynaklanan bir hata sonucu bu şekilde devrilmesine sebep oldu” dedi.

(İHA)

