Florya'da öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) FLORYA Atatürk Ormanı'nda iki öğrenci grubu arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci yaralandı.

Olay, Bakırköy Basınköy Mahallesi Atatürk Ormanında meydana geldi. İki grup öğrenci arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki öğrenci bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Eren B. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahanin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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