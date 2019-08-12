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Florya'da park halindeki 3 aracın üzerine ağaç devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

FLORYA'da park halindeki üç araç devrilen ağacın altında kaldı.

Florya'da park halindeki 3 aracın üzerine ağaç devrildi

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) FLORYA'da park halindeki üç araç devrilen ağacın altında kaldı. Araçlarda hasar oluştu.

Olay saat 12.30'da Florya Şenlikköy Mahallesi Çatal Sokak'ta meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç sokakta park halindeki üç otomobilin üzerine devrildi. Gürültüye koşan mahalleli, ağacın devrildiğini görüp itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce ağaç kesme motoru ile ağacın dallarını kesti. Daha sonra vinç yardımı ile araçların üzerine devrilen ağacı kaldırıldı. Devrilen ağacın altında kalan üç araç hasar gördü. Mahalle sakinleri kurtarma çalışmalarını ilgiyle izledi. Mahalle sakinlerinden Şerafettin Yılmaz, "Biz görmedik, karşıdaki güvenlik haber verdi bize ağaç devrildi diye. Geldik baktık arabanın üzerine devrilmiş. Rüzgardan, biraz da yaşlı ağaç, içi de çürümüş herhalde. Üç tane araç kaldığı görünüyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

Florya'da park halindeki 3 aracın üzerine ağaç devrildiFlorya'da park halindeki 3 aracın üzerine ağaç devrildiFlorya'da park halindeki 3 aracın üzerine ağaç devrildiFlorya'da park halindeki 3 aracın üzerine ağaç devrildi

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