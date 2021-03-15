Floyd Ailesine Tazminat Haberine Tepki

George Floyd'un gözaltında ölümüne yol açmakla suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'in davasına bakan yargıç, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Minneapolis Belediyesi'nin Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödeyeceğini açıklamasının “talihsiz zamanlama” olarak değerlendirdi. Yargıç, konuyla ilgili dava için jüri seçiminin devam ettiğine dikkat çekti. Davanın görüldüğü Hennepin İlçe Mahkemesi'nden Yargıç Peter Cahill, geçen hafta seçilen yedi jüri üyesine kısa süre içinde tazminat haberini görüp-görmediklerini ve bu haberin tarafsız kalmalarını etkileyip-etkilemeyeceğini soracağını söyledi. Pazartesi günü jüri seçimine devam etmeye başlamadan önce konuşan Yargıç Cahill, "Belediye yetkililerinin bu dava hakkında bu kadar çok konuşmaktan vazgeçmelerini diliyorum. Ancak aynı zamanda bu ceza davasının bütünlüğünü bozmaya yönelik kötü niyet sahibi olduklarını da düşünmüyorum" dedi. Amerikan polis teşkilatlarının siyahlara karşı orantısız güç ve şiddete başvurmasıyla ilgili dava, sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Minneapolis kent merkezinde ilgiyle takip ediliyor.

Bir görgü tanığının kaydettiği video görüntüsünde beyaz polis memuru Chauvin'in ellerini kelepçeleyerek yere yatırdığı 46 yaşındaki siyah George Floyd'un ensesine dokuz dakika boyunca diziyle bastırdığı, Floyd'un nefes alamadığını söylediği ve kısa süre önce kaybettiği annesinin adını andığı görülüyor. Floyd'un polis nezaretinde hayatını kaybetmesi küresel çapta ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto eylemlerinin patlak vermesine yol açmış, Chauvin ve beraberindeki üç polis memurunun görevine, Floyd'un ölümünden üç gün sonra son verilmişti. George Floyd'un ailesi, geçtiğimiz yıl yasalara aykırı uygulama gerekçesiyle Minneapolis Belediyesi aleyhine dava açmıştı. Minneapolis Belediyesi, geçen hafta Floyd ailesinin fertleriyle beraber düzenlenen ve yoğun ilgiyle izlenen basın toplantısında aileye 27 milyon dolar tazminat ödemesi yapılması üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Floyd ailesinin avukatı Benjamin Crump, anlaşmayı, türünün en büyük tazminat ödemelerinden biri olarak tanımlamıştı.

Chauvin'in hukuk ekibinin başındaki avukat Eric Nelson, tazminat haberinin savunma açısından "son derece rahatsızlık verici" olduğunu kaydetti. Nelson, Pazartesi günkü jüri seçim süreci başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Benim saydığım kadarıyla bu, son derece şüpheli bir zamanlamaya sahip olan, jüri üyelerinin tarafsızlığını zedeleme olasılığı çok yüksek üçüncü basın açıklaması ya da basına sızdırma olayı" dedi. Nelson, jüri üyeliğine seçilen yedi kişinin üyeliklerinin iptal edilmesinin yanısıra davanın başka bir ilçede görülmesi talebini Yargıç Cahill'e ilettiğini, Cahill'in bu talebi değerlendirme altına alacağını söylediğini kaydetti. Tazminat haberi tüm manşetlerde Minneapolis Başsavcılığı'ndan savcılar, mahkemeye, Minneapolis Belediye Başkanı, Belediye Konseyi ya da medya üzerinde kontrol sahibi olmadıklarını söyledi. Yargıç Cahill, savcılara, "Bu durumun, yani tam da jüri seçimi sürecinin ortasındayken bu haberin tüm medyada manşet olmasının bir talihsizlik olduğu görüşüne katılırdınız, değil mi?" sorusunu yöneltti. Minneapolis Belediyesi'nden bir sözcü, Belediye Başkanı Jacob Frey'in konuya ilişkin görüşü olup-olmadığını soracağını söyledi.

Pazartesi günkü jüri seçiminde değerlendirmeye alınan ilk kişi olan 50 yaşındaki beyaz bir kadın, tazminat haberinin kendisi üzerinde bir etkisi olduğunu ve insan kaynakları alanındaki işi nedeniyle davayı bildiğini söyledi. Jüri adayı kadın, "Minneapolis Belediyesi bu kadar büyük miktarda tazminat ödediğine göre mahkemeden zaferle çıkmayı başaramayacağını anlamış olmalı" dedi. Yargıç Cahill, kadının jüriye dahil edilmemesi yönünde karar verdi. Geçen haftaki elemelerde jüriye seçilenler biri Latin kökenli olmak üzere dört beyaz erkek, bir beyaz kadın, bir melez kadın ve 14 yıl önce Amerika'ya göç eden bir siyah erkek. Mahkemeden yapılan açıklamada bir kişi hariç şimdiye kadar seçilenlerin 20 ve 30'lu yaşlarda oldukları bildirildi. Yargıç Cahill, dava boyunca jüri üyelerinin kimliğinin gizli tutulacağı sözü vermişti. Pazartesi günü 12 kişilik jüriye sekizinci kişi de seçildi. 30'lu yaşlarda siyah bir erkek olan bu jüri üyesinin bankacılık sektöründe çalıştığı, şiir yazmayı sevdiği, spor antrenörlüğü yapmaktan ve spor müsabakalarını izlemekten hoşlandığı belirtildi.