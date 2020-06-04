Floyd Cinayetinde Üç Polis Hakkında Yakalama Kararı

Minnesota Eyaleti Başsavcısı Keith Ellison, siyah Amerikalı George Floyd’un ölümü nedeniyle polis teşkilatından kovulan Derek Chauvin hakkında yapılan suçlamayı üçüncü derece cinayetten ikinci derece cinayete yükseltildiğini açıkladı. Ellison, söz konusu suçlamalar için ellerinde yeterli delil bulunduğu kanaatine vardıklarını açıkladı. Olaya karıştığı gerekçesiyle kovulan diğer üç polisin de ikinci derecede cinayete yardım ve yataklıkla suçlanacakları ve haklarında yakalama kararı çıkartıldığı açıklandı. Olay anında çekilen görüntülere göre iki polis Thomas Lane ve J. Alexander Kueng, Chauvin'e yardım ederken üçüncü polis Tou Thao, yol kenarında duruyordu. Kefalet ücreti 1 milyon dolar Daha önce bu üç polis hakkında suçlama yapılıp yapılmayacağı belirsizdi. İkinci derecede cinayete yardım suçlamasıyla yargılanıp suçlu bulunmaları halinde zanlıların 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalmaları söz konusu. Yakalama kararı çıkarılan eski polislerden birinin tutuklandığı, diğer ikisinin de gün içinde tutuklanmasının beklendiği bildirildi.

Güncellenmiş mahkeme kayıtlarına göre, Derek Chauvin'in kefalet ücreti 500 bin dolardan 1 milyon dolara çıkarıldı. Diğer üç polisinde kefaleti birer milyon dolar olarak belirlendi. ''Suçlamalar protestolardan bağımsız'' Başsavcısı Keith Ellison, düzenlediği basın toplantısında, getirdikleri suçlamalara inandıklarını, suçlamaların gerçeklere ve hukuka dayalı olduğunu ve protestolardan etkilenmediğini vurguladı. ''Kamu baskısının karar alma sürecimizi etkilemesine izin vermedim'' diyen Ellison, sürecin kolay olmayacağının ve eski polislerin bu suçlamalardan hüküm giymesinin zor olacağının da altını çizdi. Ellison, ''Biz ne yaptığımıza güveniyoruz ama tarih önümüzde açıkça zorlu bir süreç olduğunu gösteriyor'' dedi. Toplantı sonrası CNN yayınına katılan başsavcı, suçlamaların kanıtlayabilecekleri gerçeklere dayandığını söyledi. Ellison, ''Kanıtlar üzerine yorum yapmam ve soruşturma hakkında konuşmam hukuken yasak ama daha fazla bilgi geldikçe, suçlamaların değiştirilmesi şart oldu'' diye konuştu.

44 yaşındaki polis memuru Chauvin geçen hafta üçüncü dereceden cinayet ve ikinci dereceden adam öldürmeyle suçlanmıştı. Ancak başsavcının kararıyla suçlamanın ikinci dereceden cinayete yükseltilmesi ve suçlu bulunması halinde Chauvin’in 40 yıl hapis yatabileceği anlamına geliyor. Başsavcının açıklamaları öncesinde, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar Twitter mesajında, Floyd cinayetine karışan polis hakkındaki suçlamaların arttırıldığını ve diğer üç polis hakkında da suçlama yapıldığını kaydetti. Klobuchar ‘‘Minnesota Başsavcısı Keith Ellison, George Floyd cinayetinde Derek Chauvin hakkıdaki suçlamayı ikinci derece cinayete yükseltiyor ve diğer üç polis hakkında da suçlama yapıyor. Bu adalet için önemli bir adım’’ diye yazmıştı. George Floyd’un polisin gözaltı işlemi sonrasında Minneapolis kentinde hayatını kaybetmesi ABD’de başkent Washington’un da aralarında olduğu birçok kentte büyük çaplı protesto gösterilerine neden olmuştu. 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs günü Chauvin’in gözaltı sırasında boynuna dizini bastırmasının ve yaklaşık dokuz dakika bu şekilde beklemesinin ardından hayatını kaybetmişti. Ancak Floyd’un ölüm nedeni henüz kesinleşmiş değil. Bu durum ülkede 3 Kasım başkanlık seçimlerinden önce siyah Amerikalılar’a yönelik kötü muamele ve polis şiddeti konularında tepkinin artmasına neden oldu.