Floyd cinayetinden suçlu bulunan Chauvin, cezaevinin özel bir alanında tutuluyor

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020 tarihinde siyahi George Floyd’un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin yargılandığı davada dün suçlu bulunmuştu.

AYRI BİR KONUT BİRİMİNE KONULDU

Suçlu bulunmasının ardından cezaevine nakledilen Chauvin’in, kendi güvenliği için cezaevinde ayrı bir bölümde tutulduğu belirtildi. ABD Ceza İnfaz Kurumu Sözcüsü Sarah Fitzgerald yaptığı açıklamada, hüküm giyene kadar dün Minnesota-Oak Park Heights Cezaevi’ne nakledilen Chauvin’in kendi güvenliği için bulunduğu cezaevinin ayrı bir konut birimine konulduğunu kaydetti.

GÜVENLİĞİ İÇİN İDARİ TECRİT STATÜSÜNDE

Cezaevinde, genel nüfustan ayrılmış bir konut birimi olan bir idari kontrol birimine yerleştirildiğini kaydeden Fitzgerald,"Güvenliği için idari tecrit statüsünde. İdari tecrit, bir kişinin genel nüfusta bulunması bir güvenlik sorunu olduğunda kullanılır" ifadelerini kullandı. Fitzgerald, Chauvin’in Hennepin County Şerif Ofisi ve Minnesota Ceza İnfaz Kurumu arasındaki bir anlaşma yoluyla cezaevinde olduğunu kaydetti.