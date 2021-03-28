Floyd Davası Başlıyor

Geçen yıl Mayıs ayında polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd’la ilgili dava yeni haftanın ilk gününde başlıyor.

Gözaltı sırasında Floyd’un boynuna diziyle yaklaşık 9 dakika baskı yaparak ölmesine neden olan eski polis memuru Derek Chauvin ikinci, üçüncü derece cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlamalarıyla karşı karşıya.

Dav Floyd’un hayatını kaybetmesinden yaklaşık bir yıl sonra başlıyor.

Floyd’un bu şekilde yaşamını yitirmesi Amerika’da günlerce süren protesto gösterilerine neden olmuştu.

Davada, Chauvin’in davranışının Floyd’un ölümüne neden olup olmadığının sorusuna yanıt aranacak.

Dava için seçilen jüriler üzerinde olağanüstü baskı olması nedeniyle davanın adil olup olamayacağı tartışma konusu.

Davanın görüleceği mahkeme binası dışına kurulan teller de jürilere güvenlik endişelerini hatırlatıyor gibi.

Davada jüri olarak görev yapacaklara dış dünyadan etkiyi bir kenara bırakıp bırakamayacakları ve sadece kanıtlara göre karar verip veremeyecekleri soruldu, hepsi de bunu yapabileceklerini söyledi.