Floyd Davası Nasıl İlerleyecek?

Siyah Amerikalı George Floyd’un ölümüyle ilgili davada jüri dün, Minneapolis kentinden eski polis memuru Derek Chauvin’i, hakkında yöneltilen üç iddiada da suçlu buldu. Jüri, görevden alınan eski bir beyaz polis memuru olan Chauvin’i, geçen yıl Mayıs ayında sahte 20 dolar banknotu kullandığı şüphesiyle tutuklanan siyah George Floyd’un ölümünde, ikinci dereceden cinayet, üçüncü dereceden cinayet ve ikinci dereceden adam öldürmeden suçlu buldu. Yedi kadın ve beş erkekten oluşan jüri bu karara, 10 saatten fazla süren görüşmelerin ardından vardı. Chauvin, 25 Mayıs 2020 tarihinde Floyd’u sokak ortasında, boynuna dizini bastırarak 9 buçuk dakika alıkoyarak öldürmekle suçlanıyordu. Chauvin’in avukatları, Floyd’un iri yapısı ve uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu şüphesi göz önünde bulundurulduğunda, eski polis memurunun kullandığı güç oranının uygun olduğunu savundular. Ancak jüri üyeleri bu iddialar karşısında ikna olmadı. Minnesota Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi ve Hamline Üniversitesi’nde siyasal bilimler profesörü olan David Schultz, davayi izleyen jürinin bu kadar hızlı bir şekilde karara varmasının, savcılığın sunduğu tezlerin gücünü gösterdiğine vurgu yapıyor.

“Günün sonunda, bence jüri Derek Chauvin’in uygun davranmadığına ve bunun da George Floyd’un ölümüne neden olduğuna ikna oldu” diyen Schultz, bunun savcılığın temsil ettiği taraf için “büyük bir zafer” olduğunu söyledi. Floyd’un polis nezaretinde yaşamını yitirmesi, dünya çapında polis şiddeti ve ırkçılığa karşı protestolarda sembol haline geldi. Jürinin dün oy birliğiyle aldığı kararın ardından, Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis başta olmak üzere ülke genelinde ve dünyada birçok yerde kutlama gösterileri düzenlendi. Davaya bakan Hakim Peter A. Cahill, Chauvin’i kefaletini reddederek cezaevine gönderdi. Chauvin, önümüzdeki 8 hafta boyunca, davada hüküm kararı alınana kadar cezaevinde kalacak. Schultz, bu davanın “Amerikan cezai adalet sisteminin bir çeşit iddianamesi” niteliğinde olduğu yorumunda bulundu. Jüri Chauvin’i suçlu bulduğu karara nasıl vardı? Jürinin kararı, yaklaşık üç hafta süren ve onlarca kişinin ifade verdiği duruşmaların ardından geldi. Altısı beyaz, dördü siyah ve ikisi çok ırklı, toplam 12 kişiden oluşan jüri, duruşmaların başlamasından önce geçen ay mülakat yapılan 100’den fazla aday arasından seçildi.

Jüri üyeleri, savcıların ve sanığın avukatların ifadelerinin ardından Pazartesi günü dava dosyasını incelemeye koyuldu. Bu inceleme Pazartesi günü 4, dün 6 saat sürdü. Baltimore Üniversitesi’nden Hukuk Profesörü Kimberly Wehle, Los Angeles’ta, 1992 yılında Rodney King adlı siyah Amerikalı’yı dövmekle suçlanan polis memurlarıyla ilgili tarihi davanın jürisinin, üç polis memurunun beraat etmesi kararına varmadan önce 7 gün boyunca dava dosyasını incelediğini hatırlatıyor. Wehle’ye göre, dün hızlı bir şekilde alınan karar, duruşumalar bittiğinde jüri üyelerinin zaten kararlarını verdiğine işaret ediyor. Jüri üyeleri, inceleme ve görüşmelerine başlamadan önce, Hennepin Bölge Mahkemesi Hakimi Cahill’den, bir karara nasıl varabilecekleri yönünde gerekli talimatları aldı. Cahill, jürinin Chauvin’i suçlu bulabilmesi için Floyd’a karşı kullandığı gücün “yasal yetki çerçevesinde olmadığı” sonucuna varması gerektiğini söyledi. Chauvin’e yönelik suçların her birinde kanıtlanması gereken unsurlar vardı. Örneğin, suçlamaların arasında en güçlüsü olan, ikinci dereceden cinayet kararının alınabilmesi için, Chauvin’in eylemlerinin Floyd’un ölümüne neden olduğunu göstermenin yanı sıra, eski polis memurunun olay sırasında Floyd’a saldırdığı ya da saldırmaya niyetlendiğinin de kanıtlanması gerekiyordu.