Floyd Davası Üçüncü Gününde

ABD’nin Minneapolis kentinde on bir ay önce polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd’la ilgili dava devam ediyor.
Gözaltı sırasında Floyd’un boynuna diziyle yaklaşık 9 dakika baskı yaparak ölmesine neden olan eski polis memuru Derek Chauvin ikinci, üçüncü derece cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlamalarıyla yargılanıyor.
Diziyle Floyd’un boynuna bastırarak ölümüne neden olduğu görüntülerin paylaşılmasının ardından görevden uzaklaştırılan beyaz polis memuru Chauvin, cinayet ve adam öldürme suçlamalarını kabul etmiyor.
Jüri davanın üçüncü gününde Floyd’un marketteki görüntülerini izledi. Son dakikalarında Floyd’un oldukça neşeli olduğu görülüyor.
Davanın üçüncü gününde, hayatını kaybetmesinden önce George Floyd’la konuşan son kişilerden biri olan kasiyer Christopher Martin ifade verdi.
Martin, Floyd’un olay sırasında uyuşturucu etkisi altında olduğunu söyledi.
Martin, verdiği 20 dolarlık banknotun sahte olduğu gerekçesiyle Floyd’u ihbar etmiş ve bu da Floyd’u ölüme götüren sürecin ilk adımı olmuştu.
Martin, sahte banknot tutarının maaşından kesileceği endişesiyle durumu patronuna bildirmiş ve birkaç dakika içinde polis, sahte para şüphesiyle Floyd’u tutuklamak üzere marketin bulunduğu bölgeye gelmişti.
Sessiz güvenlik kamerası görüntülerinde Floyd, siyah kolsuz tişörtü ve elinde bir muzla marketin kasasına doğru gülümseyerek ilerliyor.Floyd’un enerji dolu ve sürekli hareket halinde olduğu görülüyor. Hatta bir ara dans ettiği kameraya yansıyor.
19 yaşındaki Martin, ifadesinde, Floyd’la konuştuğunu, ona beyzbol oynayıp oynamadığını sorduğunu anlattı. Floyd’un futbol oynadığını söylediğini belirten Martin, ama bunu söylerken zorlandığını, bunun da uyuşturucudan kaynaklandığını düşündüğünü belirtti.
Hemen sonra, Floyd’a bir paket sigara sattığını söyleyen Martin, jüriye, banknotun sahte olduğunu düşündüğünü patronuna ilettiğini anlattı. Patronunsa ona gidip, dışarıda arabasına binmek üzere olan Floyd’la yüzleşmesini söylediğini aktardı.
Her ne kadar ilçe sağlık müfettişi Floyd’un ölümünün polis müdahalesinden kaynaklı bir cinayet olduğu kararına varsa da, Floyd’un otopsisinde kanında fentanyl ve metamfetamin bulunmasını gerekçe gösteren Chauvin’in avukatları, ölüm nedeninin aşırı doz uyuşturucu olduğunu iddia ediyor.
Görgü tanıklarından biri de 9 yaşında bir çocuktu. Küçük görgü tanığı iki gün boyunca jüri üyelerine Floyd’un Chauvin’in dizinin altında verdiği yaşam mücadelesini izlemenin yarattığı şoku anlattı. 25 Mayıs 2020’deki tutuklama görüntüleri, siyahlara yönelik polis şiddetini kınayan küresel protestoların fitilini ateşlemişti.
O an görevde olmayan ancak olay yerinde bulunan itfaiye görevlisi Genevieve Hansen ifade verirken gözyaşlarına hakim olamadı.
Olay anına ait video kaydında, Hansen’ın Floyd’un nabızını kontrol etmesi için polise bağırdığı duyuluyor.
Minneapolis İtfaiye Teşkilatı memuru Hansen, üniforması ve rozetiyle katıldığı davada, o anlarda yaşadığı çaresizliği anlatarak, "Herkes için yapacağım şey buydu" dedi.Hansen’in ifade verirken, sakinleşmek için sık sık su içmesi dikkat çekti.
Hansen, olay yerindeki bir polis memurunun kendisine, "Eğer gerçekten bir itfaiye görevlisiyseniz, karışmamanız gerektiğini bilirsiniz" dediğini de ekledi.
Hansen’ın zaman zaman Chauvin’in avukat ekibinin başındaki Eric Nielson’la gergin diyaloglar yaşaması
üzerine, Hennepin İlçesi Bölge Yargıcı Peter Cahill, Hansen’ı mahkemeyle ve avukatlarla tartışmaması konusunda uyardı. Hansen ertesi gün de ifade vermek üzere mahkemeye tekrar çağırıldı.
Avukat Nelson, kürsüde sadece birkaç dakika kalan Hansen’a polise itfaiye görevlisi kimliğini gösterip göstermediğini sordu. Hansen, bu soruya "Hayır " yanıtı verirken, Savcı Matthew Frank de kimliğinin yanında olup olmadığını sordu. Hansen, mesai saati dışında olduğu için kimliğinin yanında olmadığını ifade etti.
Eski polis memuru Derek Chauvin’in yargılandığı davanın yaklaşık dört hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.