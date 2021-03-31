Floyd Davası Üçüncü Gününde

Martin, verdiği 20 dolarlık banknotun sahte olduğu gerekçesiyle Floyd’u ihbar etmiş ve bu da Floyd’u ölüme götüren sürecin ilk adımı olmuştu.

Davanın üçüncü gününde, hayatını kaybetmesinden önce George Floyd’la konuşan son kişilerden biri olan kasiyer Christopher Martin ifade verdi.

Diziyle Floyd’un boynuna bastırarak ölümüne neden olduğu görüntülerin paylaşılmasının ardından görevden uzaklaştırılan beyaz polis memuru Chauvin, cinayet ve adam öldürme suçlamalarını kabul etmiyor.

Gözaltı sırasında Floyd’un boynuna diziyle yaklaşık 9 dakika baskı yaparak ölmesine neden olan eski polis memuru Derek Chauvin ikinci, üçüncü derece cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD’nin Minneapolis kentinde on bir ay önce polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd’la ilgili dava devam ediyor.

Martin, sahte banknot tutarının maaşından kesileceği endişesiyle durumu patronuna bildirmiş ve birkaç dakika içinde polis, sahte para şüphesiyle Floyd’u tutuklamak üzere marketin bulunduğu bölgeye gelmişti.

Sessiz güvenlik kamerası görüntülerinde Floyd, siyah kolsuz tişörtü ve elinde bir muzla marketin kasasına doğru gülümseyerek ilerliyor.Floyd’un enerji dolu ve sürekli hareket halinde olduğu görülüyor. Hatta bir ara dans ettiği kameraya yansıyor.

19 yaşındaki Martin, ifadesinde, Floyd’la konuştuğunu, ona beyzbol oynayıp oynamadığını sorduğunu anlattı. Floyd’un futbol oynadığını söylediğini belirten Martin, ama bunu söylerken zorlandığını, bunun da uyuşturucudan kaynaklandığını düşündüğünü belirtti.

Hemen sonra, Floyd’a bir paket sigara sattığını söyleyen Martin, jüriye, banknotun sahte olduğunu düşündüğünü patronuna ilettiğini anlattı. Patronunsa ona gidip, dışarıda arabasına binmek üzere olan Floyd’la yüzleşmesini söylediğini aktardı.

Her ne kadar ilçe sağlık müfettişi Floyd’un ölümünün polis müdahalesinden kaynaklı bir cinayet olduğu kararına varsa da, Floyd’un otopsisinde kanında fentanyl ve metamfetamin bulunmasını gerekçe gösteren Chauvin’in avukatları, ölüm nedeninin aşırı doz uyuşturucu olduğunu iddia ediyor.