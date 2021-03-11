Floyd Davasında Chauvin’e Üçüncü Derece Cinayet Suçlaması

Geçen yıl gözaltına almaya çalıştığı siyah Amerikalı George Floyd'un ölümüne yol açmakla suçlanan beyaz polis memuru Derek Chauvin üçüncü derece cinayetle yargılanacak. Associated Press ve Reuters ajansının haberine göre, Minneapolis kentinde görülmeye başlanacak davanın yargıcı, savcıların üçüncü derece cinayet suçlamasını iddianameye eklenmesi talebini bugün kabul etti. Hennepin İlçesi'nde görülmeye başlanacak davaya bakan Yargıç Peter Cahill, eski polis memur Derek Chauvin'in avukatlarının, suçlamanın Minnesota eyaleti Yüksek Mahkemesi’nde temyiz edememesi üzerine iddia makamının talebini kabul etti. Yargıç Cahill, daha önce üçüncü derece cinayet suçlamasını hukuki dayanağı olmadığı gerekçesiyle reddetmişti, ancak başka bir davadaki temyiz mahkemesi kararı, bunun için yeni gerekçeler oluşturdu. Chauvin davasında üçüncü derece cinayet suçlaması, Avustralyalı bir kadının öldürülmesinde başka bir eski Minneapolis polis memurunun mahkum edilmesi ile ilgili emsal karara dayanıyor. Temyiz mahkemesi, Justine Ruszczyk Damond'un 2017'de vurularak öldürülmesinde Mohamed Noor'un üçüncü derece cinayetten mahkum edilmesini onaylamıştı.

İddia makamı bu onayın, Floyd'un ölümü koşullarında üçüncü derece cinayet suçlaması için emsal oluşturduğunu savundu. Minnesota Yüksek Mahkemesi Chauvin'in temyiz başvurusunu kabul etseydi duruşma aylarca gecikebilirdi. Derek Chauvin, aynı zamanda ikinci derece cinayet ve adam öldürmeyle suçlanıyor. Hukuk uzmanları, ek suçlamanın jüri üyelerine Chauvin'i mahkum etmeleri için bir seçenek daha vererek savcılara yardımcı olduğunu söylüyorlar. Chauvin'in duruşmasında görev yapacak jüri için adayların seçimi de bugün sürüyor. Beş jüri üyesi belirlendi Jüriyi tamamlamak için en az üç hafta ayırmış olan avukatlar ve Yargıç Peter Cahill, sadece iki günlük incelemeden sonra beş jüri üyesini seçti. Avukatlar, sorgulamanın ilk iki gününde jüri adaylarının polise karşı tutumuna büyük önem verdiler ve ölümcül olayla ilgili diğer tanıklardan gelen kanıtlar yerine güvenlik güçlerinin ifadesine inanmaya daha meyilli olup-olmadıklarını belirlemeye çalıştılar. Bu eğilimleri belirlemek üzere jüri üyesi adaylarla çok geniş kapsamlı bir anket çalışması yapıldı.

İlk jüri üyesi Çarşamba günü seçildi. Bu kişinin, satış yönetiminde çalışan ve orta Minnesota'nın çoğunlukla beyaz bir bölgesinde büyüyen bir erkek olduğu kaydedildi. Jüri üyesinin, yazılı ankette Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketi ile ilgili "çok olumlu" bir görüşe sahip olduğunu ve polisleri kollayan karşı hareket Blue Lives Matter hakkında "biraz olumsuz" bir izlenimi bulunduğunu belirtti. Ancak jüri üyesi, polisin hak ettiği saygıyı görmediği konusunda da "bir şekilde hemfikir" ve kötü polis memurlarının olduğunu da kabul ediyor. Savcı Steve Schleicher'in sorgusu sırasında mahkemeye yaptığı açıklamada polislerle ilgili, "İyileri var mı? Evet. Bu yüzden tüm teşkilatı suçlamanın doğru olduğunu düşünmüyorum" diyen jüri üyesi, bir görgü tanığı yerine polis memuruna inanmaya daha meyilli olacağını da söyledi. Ancak bir polisin daima dürüst olacağına dair görüşü de bir yana bırakarak her tanığı da kendi başına değerlendireceğini belirtti. İkinci jüri üyesi, bilgi teknolojisi güvenliği alanında çalışan bir erkek. Bu kişi yazılı ankette, polisin kendisini yaşadığı yerde güvende hissettirdiğine kesinlikle inandığını söyledi. İkinci jüri üyesinin yaşadığı yer belirtilmedi ancak jüri üyeleri, Minneapolis ve banliyölerinin birçoğunu içeren Hennepin İlçesi’nin her yerinden seçiliyor.