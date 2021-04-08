Floyd davasında, göğüs hastalıkları uzmanı dinlendi

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’un gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin eski polis Derek Chauvin’in cinayetle yargılandığı dava sürüyor. Davanın 9. gününde göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Martin Tobin, Floyd’un uzman görüşü dinlendi. Tobin, Floyd’un tutuklanması sırasında boynunun adeta "bir mengene" ile sıkıştırıldığını bu nedenle oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiğini belirtti. Tobin, bunu asfiksi olarak nitelendirdi.

KELEPÇELERİN NASIL TAKILDIĞININ DA ÖNEMLİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Tobin’in ifadeleri, savunmanın Floyd’un nefes alamamasının nedeni olarak ortaya attığı ağrı kesici fentanilin iddiasıyla çelişirken, geçtiğimiz sene Haziran ayında yayınlanan bir toksikoloji raporu, Floyd’un kanında fentanil olduğunu tespit etmişti.

Floyd’un yere yatırıldığı sırada asfaltın baskısı sonucu nefes alma yeteneğinin engellediğini ifade eden Tobin, "(George Floyd) caddeye sıkışmış durumda, bu yüzden cadde onun göğsünü genişletmesini önlemede önemli bir rol oynuyor” dedi.

Tobin, kelepçelerin nasıl takıldığının da önemli olduğunu belirterek, Floyd’un nefes almak için kelimenin tam anlamıyla mücadele verdiğini aktardı.