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Floyd davasında ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri dinlendi: "Vardığımızda nabzı atmıyordu"

02.04.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de siyahi George Floyd’un boynuna diziyle bastırarak ölümüne yol açan eski polis Derek Chauvin’in cinayetle yargılandığı davanın 4.

ABD’de siyahi George Floyd’un boynuna diziyle bastırarak ölümüne yol açan eski polis Derek Chauvin’in cinayetle yargılandığı davanın 4. gününde şahit olarak dinlenen sağlık görevlileri, "Olay yerine vardığımızda Floyd’un nabzı atmıyordu" dedi.
ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’un eski polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin açılan dava sürüyor. Hennepin Bölge Mahkemesi’nde görülen davada Floyd’a ilk müdahaleyi yapan iki sağlık görevlisi ve Floyd’un kız arkadaşı dinlendi. Sağlık görevlisi Seth Bravinder, hastayla ilgilenebilmeleri için polis Chauvin’den Floyd’un üzerinden inmesi gerektiğini söylediğini açıkladı. Olay yerine vardıklarında Floyd’un tepki göstermediğini belirten Bravinder, nabzının atmadığını dile getirdi.
Diğer sağlık görevlisi Derek Smith de olay yerine geldiklerinde 46 yaşındaki Floyd’un nabzını kontrol ettiğini ve nabzının atmadığını belirterek, "Mesleki olmayan ifade ile onun orada öldüğünü düşündüm" dedi. Bravinder, onu bir sedyeye götürürken Bay Floyd’un başını yola çarpmasını önlemek için kucakladı.
Smith ve Bravinder, Floyd’u bir ambulansa aldıklarını ve göğüs kompresyonu başlattıklarını ifade etti. Smith, Floyd’un kalbini elektroşok ile çalıştırmayı denediklerini söyleyerek, "O bir insandı ve ona hayatta ikinci bir şans vermeye çalışıyordum" şeklinde konuştu. Bravinder, kalp monitörünün Floyd’un kalbinin durduğunu göstermesinin ardından onu hastaneye götürdüklerini aktardı.
Davada tanık sandalyesine gelen Chauvin’in amiri Çavuş David Pleoger da polisin protokole uygun şekilde güç kullanabileceğine, ancak durumun kontrol altına alındığında bunun durması gerektiğini belirtti.

Cinayete yönelik yeni görüntüler
Mahkeme sırasında ilk kez "Cup Foods" dükkanının güvenlik kamerasının görüntüleri ve polislerin vücut kameralarının ayrıntılı görüntüleri izletildi. Görüntülerde, Floyd’un polislere, "Ben kötü bir adam değilim" dediği, Polis Chauvi’nin ise amiri Pleoger’i çağırarak, "Bu oldukça büyük adamı yere yatırıp kontrol altına almamız gerekiyordu. Muhtemelen bir şeylerin peşindeymiş gibi görünüyor" dediği duyuldu.
Olay anında 18 yaş altı 4 çocuk da dahil olmak üzere çok sayıda tanık da kürsüye çıktı ve gördüklerini anlattı. Floyd’un alışveriş yaptığı "Cup Foods" adlı dükkanın çalışanı Christopher Martin, Floyd’un sigara almak için kullandığı 20 dolarlık sahte banknottan bahsederek, "Hesabı henüz almamış olsaydım, bu önlenebilirdi" dedi.
Mahkemede ayrıca, Floyd’un kız arkadaşı Courteney Ros’u da dinledi. Ros, kendisinin ve Floyd’un "opioid" bağımlılığıyla mücadele ettiğini dile getirdi.

Diğer polisler ayrı ayrı yargılanacak
Chauvin’e yöneltilen suçlamalara üçüncü derece cinayet de eklenirken, Floyd cinayetine karışan diğer 3 polis memuru Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao ise Chauvin’e kıyasla daha hafif suçlamayla ayrı ayrı yargılanacak. Chauvin’e yardım etmekten suçlanan 3 eski polis memurunun davasının ise Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Floyd’un ölümüne neden olan 4 polis memuru olayın ardından Minneapolis Polis Departmanı’ndan ihraç edilmişti.

Dünya çapında protestolara neden olmuştu
Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından önce olayın gerçekleştiği Minneapolis kentinde başlayan protestolar ABD geneline yayılmış, ardından tüm dünyada polis şiddeti ve ırkçılık protestoları patlak vermişti. Avrupa’da ve ABD’de köle ticareti yapan ve ırkçı geçmişe sahip birçok eski lider ile tanınmış kişinin heykelleri protestolarda yıkılmıştı.

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