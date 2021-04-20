Floyd Davasında Jüri Kararı Tartışmaya Başlıyor

Siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'in üç hafta süren davasında Pazartesi günü hem iddia makamı hem de savunma kapanış konuşmalarını yaptı. Ardından Hennepin İlçesi Bölge Hakimi Peter Cahill’in son talimatlarını ilettiği jüri karara varmak için değerlendirmelerine başladı.
Savcılar davanın kapanış konuşmasında, George Floyd’un ölüm anı videosunu bir kez daha izletirken, jüri üyelerine ‘‘Gördüklerinize inanın’’ mesajını verdi.
Her ne kadar Floyd davasında jürinin vereceği karar Amerikan polisinin siyahlara yaklaşımına yönelik bir değerlendirme gibi görünse de davanın son saatlerinde savcı Steve Schleicher jürinin sistemi değil, yalnızca bir kişiyi yargıladığını vurguladı.
‘‘Schleicher, bu polislik değildi, bu cinayetti’’ derken Minneapolis Polis Teşkilatı’nın sloganını tekrarladı: ‘‘Cesaretle korumak ve merhametle hizmet etmek.’’
Savcı, Chauvin’in Floyd’un karşısına çıktığı gün ‘‘ne bir gram cesaret ne de merhamet gösterdiğini’’ söyledi.
Kapanış konuşmasında bir diğer savcı Jerry Blackwell ise savunma tarafından tanık olarak çağırılan sağlık uzmanlarından birinin George Floyd’un karbon monoksitten zehirlendiği tezine atıfta bulunarak ‘‘Hangi makul polis memuru birini yere yatırarak tutuklarken o kişiyi etkisiz hale getirerek yüzünü egzost borusuna tutar ve bunun bir savunma olduğunu düşünür’’ dedi.
Savunma’nın avukatı Nelson, savcıların yakındaki polis aracının egzost dumanının karbon monoksit zehirlenmesine neden olduğu teorisini, Floyd’un kullandığı fentanil ve opioid ağrı kesicilerin ölümünde etkisi olmuş olabileceğini reddetmekle hata yaptıklarını söyledi.
Savunma: ‘‘Chauvin makul bir memur gibi davrandı’’
Sanık Derek Chauvin’in avukatı Eric Nelson, kapanış konuşmasında müvekkilinin ‘‘makul herhangi bir polis memuru’’ gibi davrandığını söyledi.
Savunma avukatı Nelson kapanış konuşmasında Chauvin’in Floyd kadar büyük biriyle mücadele ederken makul bir polis memuru gibi davrandığı sözlerini birçok kez tekrar etti.
Nelson, Chauvin’in videosunun çekildiğini bildiği halde Floyd’un üzerine dizini dayamaya devam etmesinin olaya makul şekilde yanıt verdiğini düşünmesinden kaynaklandığını iddia etti.
Nelson, ‘‘Bu durumda makul bir polis memuru tarafından koşulların tamamı değerlendirilerek kullanılan güç her ne kadar hoş görünmese de yetki dahilindedir’’ diye konuştu.
Üç haftadır devam eden dava kapsamında iddia makamı, eski polis memuru Derek Chauvin'in George Floyd'u 9 dakika 29 saniye boyunca sokak ortasında yere yatırarak boynuna diziyle bastırdığını ve nefes almasını önleyerek ölümüne neden olduğunu, bu nedenle kasıtsız adam öldürmeyle birlikte karşı karşıya olduğu iki cinayet suçu nedeniyle de ceza alması gerektiğini savundu.
Minneapolis yakınlarında başka bir siyah Amerikalı Daunte Wright’ın geçtiğimiz günlerde polis tarafından vurularak öldürülmesi ve ardından çıkan protesto gösterileri yerel yetkililerin güvenlik önlemlerini arttırmasına neden olmuştu. Bu nedenle mahkeme salonunun bulunduğu bina dikenli tellerle çevrildi ve Ulusal Muhafızlar tarafından korundu.
ABD ceza hukuku uyarınca iddia makamının sanıklara yöneltilen suçlamaları kanıtlamaları gerekiyor.
Jüri üyeleri, Chauvin hakkında karara varana kadar tecrit edilerek dış dünyayla olan bağlantıları kesilecek.
45 yaşındaki eski polis memuru Derek Chauvin, ikinci ve üçüncü derecede cinayet ve ikinci derecede kasıtsız adam öldürmekle suçlanıyor. Jürinin üç suçlama için de Chauvin'in yaptıklarının Floyd'un ölümünde ”önemli sebepsel etken” olarak rol oynadığı ve Chauvin'in güç kullanmasının makul olmadığı sonucuna varması gerekiyor.
Sanığın suçlu bulunması için oybirliği gerekiyor
Sanığın suçlu olduğuna ilişkin kararın tüm jüri üyeleri tarafından ortak alınması gerekiyor. Bu durumda Chauvin'in suçlu bulunmaması için avukatı Nelson'ın sadece tek bir jüri üyesini ikna etmesi yeterli olacak.
Dava kapsamındaki ifadeler, ikisi yedek 14 jüri üyesi tarafından dinlenmişti. Yargıç Peter Cahill'in teamüllere uygun olarak iki yedek üyeyi kapsam dışı bırakması durumunda geriye kalan 12 kişilik jüri altı beyaz ve altı siyah üyelerden oluşacak.
İkinci derecede cinayet suçlamasını yönelten iddia makamının Chauvin'in Floyd'a zarar verme niyeti taşıdığını kanıtlaması gerekiyor. Üçüncü derecede cinayetse Chauvin'in eylemlerinin "çok tehlikeli" olduğu ve ölüm olasılığı karşısında kayıtsız kaldığının kanıtlanmasını gerektiriyor. İkinci derecede kasıtsız adam öldürme suçu için de jüri üyelerinin Chauvin'in ihmalkarlığının Floyd'un ölümüne neden olduğu kararına varması gerekiyor.
Her suç, farklı azami ceza gerektiriyor. İkinci derecede cinayet 40 yıla, üçüncü derecede cinayet 25 yıla, ikinci derecede kasıtsız adam öldürmeyse 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.