Floyd Davasında Jüri Kararı Tartışmaya Başlıyor

Siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'in üç hafta süren davasında Pazartesi günü hem iddia makamı hem de savunma kapanış konuşmalarını yaptı. Ardından Hennepin İlçesi Bölge Hakimi Peter Cahill’in son talimatlarını ilettiği jüri karara varmak için değerlendirmelerine başladı.

Savcılar davanın kapanış konuşmasında, George Floyd’un ölüm anı videosunu bir kez daha izletirken, jüri üyelerine ‘‘Gördüklerinize inanın’’ mesajını verdi.

Her ne kadar Floyd davasında jürinin vereceği karar Amerikan polisinin siyahlara yaklaşımına yönelik bir değerlendirme gibi görünse de davanın son saatlerinde savcı Steve Schleicher jürinin sistemi değil, yalnızca bir kişiyi yargıladığını vurguladı.

‘‘Schleicher, bu polislik değildi, bu cinayetti’’ derken Minneapolis Polis Teşkilatı’nın sloganını tekrarladı: ‘‘Cesaretle korumak ve merhametle hizmet etmek.’’

Savcı, Chauvin’in Floyd’un karşısına çıktığı gün ‘‘ne bir gram cesaret ne de merhamet gösterdiğini’’ söyledi.