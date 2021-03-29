Floyd davasında savcı jüriye hitap etti

Jüriye olay görüntüleri izletilirken, savcı sanığın rozetine ihanet ettiğini belirtti.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de yaşanan olayda siyah Amerikalı Georg Floyd’u öldürmekle suçlanan polis memuru Derek Chauvin’in yargılandığı dava başladı. Savcı Jerry Blackwell ilk kez duruşmada hazır bulunan jüri üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, sanık polis memurunun rozetine ihanet ettiğini ve olay sırasında aşırı ve anlamsız güç kullandığını ifade etti. Savcı, sanık polisin George Floyd nefessiz kalana kadar değil, canını verene kadar diziyle kurbanın boğazına bastırdığını vurguladı.

Görüntüler izletildi

Jüri üyelerine 9 dakika 29 saniye süren olay anının görüntüleri izletilen duruşmada, Floyd’un bu süre zarfında 27 defa "nefes alamıyorum" dediği ancak sanığın buna rağmen üzerinden kalkmadığı ifade edildi. Savcı Blackwell, sanık Chauvin’in olaya tanık olanlar arasında bulunan Minneapolis itfaiyesinden bir görevlinin ilk yardım teklifini belindeki biber gazına uzanarak geri çevirdiğini belirtti.