Floyd Davasında Yargılanan Polis Memuru Chauvin İfade Vermedi

George Floyd’un gözaltı sırasında nefessiz kalarak ölümüne yol açmakla suçlanan polis memuru Derek Chauvin davasında savunmalar tamamlandı. Floyd’un boğazına diziyle bastıran Chauvin mahkemede ifade vermedi.
Dava kapsamında iki hafta boyunca aralarında adli tıp uzmanlarının da bulunduğu iddia makamının tanıkları dinlenmişti. Derek Chauvin’in avukatlarının savunması ise iki gün sürdü.
Derek Chauvin duruşmada maskesini kısa süreyle çıkararak ABD Anayasası’nın Beşinci Ek Maddesi kapsamındaki hakkını kullanarak ifade vermeyeceğini belirtti.
Chauvin’in duruşmada ifade verip vermeyeceği haftalardır tartışma konusu olmuştu.
İfade vermesi halinde, Chauvin çapraz sorguya tutulacak, iddia makamı gözaltı anını ve Chauvin’in George Floyd’un diziyle boğazına bastırdığı anları gösteren görüntüyü mahkemede izletecek ve Chavuin bu kareleri açıklamak zorunda kalacaktı.
Ancak kürsüde ifade vermesi jüri üyelerine de Chauvin’in yaptıklarından pişmanlık duyup duymadığını görme fırsatı da tanıyacaktı.
Chauvin’in cinayet ve kasıtsız adam öldürme suçları karşısındaki savunması, Floyd’un ölüm nedeninin yeniden sorgulanmasını sağlamaya odaklandı.
Savunma makamının çağırdığı adli tıp uzmanı David Fowler Çarşamba günü duruşmada verdiği ifadede, George Floyd’un ani bir kalp ritmi bozukluğundan dolayı öldüğünü belirtmiş, bu durumun polisin müdahalesi sırasında Floyd’un aterosklerotik ve hipertansif kalp hastalığı sonucu yaşanmış olabileceğini söylemişti. Kan damarlarının daralması ve yüksek tansiyondan kaynaklanan kalp hastalığı tıp dilinde bu şekilde adlandırılıyor.
Fowler, Floyd’un polis aracına bindirilmek istenmesi sırasında yaşanan arbedenin ani aritmiye neden olmuş olabileceğini belirtmişti.
İddia makamının tanık olarak çağırdığı sağlık uzmanlarıysa George Floyd’un oksijensiz kaldığı için öldüğü yönünde ifade vermişti.
Tarafları dinleyen jüri istişarelere başlayacak Savunmanın tamamlanmasının ardından bugün iddia makamının savunmaya cevaben çağırdığı uzman tanıkların dinlenmesi bekleniyor.
Duruşmada kapanış konuşmaları Pazartesi günü yapılacak, daha sonra da jüri istişarelere başlayacak.