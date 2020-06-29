Floyd Davasının Sanıkları Bugün Mahkeme Karşısına Çıkacak

ABD’de 25 Mayıs’ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un gözaltına alındığı sırada ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan eski polis memuru ve hakkında suçlama yapılan diğer üç eski polis, Pazartesi günü mahkeme karşısına çıkıyor.

44 yaşındaki Derek Chauvin, yaklaşık dokuz dakika boyunca diziyle Floyd’un boynuna bastırmıştı. Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan dört gün sonra, 29 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı. Chauvin, ikinci dereceden cinayetle suçlanıyor. Üç eski Minneapolis polis memuru J. Alexander Kueng, Tou Thao ve Thomas Lane ise bu suça yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor. Gözaltındaki memurların hiçbiri şimdiye kadar yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Chauvin için kefalet bedeli 1 milyon 250 bin dolar ya da belli koşulların karşılanması halinde 1 milyon dolar olarak belirlenmişti. Diğer üç eski polisin her biri için de 1 milyon dolar ya da belli koşulların karşılanması halinde 750 bin dolar kefalet bedeli belirlenmişti.