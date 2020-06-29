Floyd Davasının Sanıkları Bugün Mahkeme Karşısına Çıkacak

ABD’de 25 Mayıs’ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un gözaltına alındığı sırada ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan eski polis memuru ve hakkında suçlama yapılan diğer üç eski polis, Pazartesi günü mahkeme karşısına çıkıyor.
44 yaşındaki Derek Chauvin, yaklaşık dokuz dakika boyunca diziyle Floyd’un boynuna bastırmıştı. Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan dört gün sonra, 29 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı. Chauvin, ikinci dereceden cinayetle suçlanıyor. Üç eski Minneapolis polis memuru J. Alexander Kueng, Tou Thao ve Thomas Lane ise bu suça yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor. Gözaltındaki memurların hiçbiri şimdiye kadar yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.
Chauvin için kefalet bedeli 1 milyon 250 bin dolar ya da belli koşulların karşılanması halinde 1 milyon dolar olarak belirlenmişti. Diğer üç eski polisin her biri için de 1 milyon dolar ya da belli koşulların karşılanması halinde 750 bin dolar kefalet bedeli belirlenmişti.
Cezaevi kayıtlarına göre 44 yaşındaki Chauvin ve 34 yaşındaki Thao gözaltında tutulurken 26 yaşındaki Kueng ve 37 yaşındaki Lane, koşullu tahliye edildi.
Mahkemenin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Pazartesi günü Minneapolis’te yapılacak duruşma, hakimin Cuma günü aldığı kararla herhangi bir mecra üzerinden yayınlanmayacak. Chauvin, duruşmaya video konferans aracılığıyla uzaktan katılacak. Diğer üç sanık ise bizzat mahkeme salonunda bulunacak.
46 yaşındaki siyah Amerikalı George Floyd’un ölümü ülke genelinde büyük protesto gösterilerine neden olmuş, göstericiler ırksal adalet ve polis reformu çağrısı yapmıştı.
Bu ayın başında Minneapolis Belediye Meclisi’nden oy birliğiyle geçen bir tasarı, polis teşkilatının yerine kamu güvenliğinin toplum öncülüğünde sağlanacağı bir sistemin getirilmesini öngörüyor.
Minneapolis’te Belediye Meclisi’nin çoğunluğu, Floyd’un ölümünün ardından polis teşkilatının lağvedilmesi yönünde oy kullanmıştı.
Polis teşkilatlarının mali kaynaklarının kesilmesi tartışmaları geçmişe dayansa da Floyd’un ve bir dizi siyah Amerikalı’nın beyaz polis memurları tarafından öldürülmesinin video kaydına alınması, tartışmanın yeniden alevlenmesine ve destek bulmasına neden oldu.
Atlanta’da beyaz bir polis memuru, siyah Amerikalı Rayshard Brooks’un ölümüne neden olmak suçuyla gözaltında.
Siyah Amerikalı kadın Breonna Taylor’ın Kentucky eyaletinin Louisville kentinde polisin üç ay önce uyuşturucu soruşturması kapsamında evine yaptığı baskın sırasında vurularak ölmesinin ardından olaya karışan üç polisten biri, geçen hafta teşkilattan çıkartılmıştı.