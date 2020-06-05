HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Floyd İçin Duygusal Anma Töreni: “Dizinizi Boğazımızdan Çekin”

Floyd İçin Duygusal Anma Töreni: “Dizinizi Boğazımızdan Çekin”

05.06.2020 02:26 | Son Güncelleme

Minneapolis'te polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd için müzisyenler ve siyasetçilerin de katıldığı bir tören düzenlendi. Törene katılanlar, beyaz polis memurunun Floyd’un boğazına diziyle bastırdığı 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bulundu

Floyd İçin Duygusal Anma Töreni: “Dizinizi Boğazımızdan Çekin”

ABD’nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd için müzisyenler ve siyasetçilerin de katıldığı duygusal bir anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar, beyaz polis memurunun Floyd’un boğazına diziyle bastırdığı 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bulundu.

Perşembe günü Minneapolis’te ailesi ve arkadaşları tarafından George Floyd için North Central Üniversitesi’ndeki mabette düzenlenen törende, din adamı ve medeni haklar savunucusu Al Sharpton, hiddetli bir anma konuşması yaptı.
Sharpton, ABD’de siyahların hayatta pek çok şeyi başarma potansiyeline sahip olduğunu ancak baskı ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını, beyaz polis memurunun siyah George Floyd’un boğazına dizini bastırmasına göndermede bulunan çarpıcı bir benzetmeyle anlattı.

Al Sharpton, “George Floyd’un hikayesi siyahların hikayesi. 401 yıl öncesinden bu yana olmayı istediğimiz ve hayal ettiğimiz kişi olamamamızın sebebi, dizinizi boğazımızdan çekmemeniz. Bizi gönderdiğiniz imkanları kısıtlı okullardan daha iyisini hak edecek kadar akıllıydık. Ama dizinizi boğazımızdan çekmediniz. Tıpkı George gibi nefessiz kaldık diye tüm dünyada yürüdük. Akciğerlerimizde sorun var diye değil, diziniz boğazımızda diye nefes alamadık. Sizden iyilik falan istemiyoruz. Üzerimizden inin yeter. George adına artık ayağa kalkıp ‘dizinizi boğazımızdan çekin’ deme zamanı” dedi.

Törende George Floyd’un ailesi için söylenen şarkının ardından, beyaz polis memurunun Floyd’un boğazına diziyle bastırdığı 8 dakika 46 saniye boyunca saygı duruşunda bulunuldu.

Minneapolis’teki anma törenine Demokrat Partili Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Ömer’in yanı sıra T.I., Ludacris, Tyrese Gibson, Kevin Hart, Tiffany Haddish gibi ünlü isimler de katıldı.

“Artık nefes alabiliyorum”

George Floyd’un cenazesinin konulduğu tabut beyaz ve mor çiçeklerle süslendi. Sahneye de George Floyd’un polis tarafından sahte 20 dolarlık banknot verdiği için yakalandığı caddenin köşesine çizilen duvar resmi yansıtıldı. Resmin üzerinde “Artık nefes alabiliyorum” yazılıydı.

George Floyd için önümüzdeki Cumartesi günü doğum yeri olan Kuzey Carolina eyaletindeki Raeford kasabasında aile içinde özel bir tören düzenlenecek. Floyd’un naaşı, Pazartesi günü de büyüdüğü ve hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Teksas’ın Houston kentinde halkın ziyaretine açılacak. George Floyd, Salı günü 500 kişinin katılmasının planlandığı bir törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Komşuda ikinci dalga! Vaka sayısında rekor kırıldıKomşuda ikinci dalga! Vaka sayısında rekor kırıldı

En Çok Okunan Haberler

Komşuda ikinci dalga! Vaka sayısında rekor kırıldı

Komşuda ikinci dalga! Vaka sayısında rekor kırıldı

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Milletvekilliği düşürülen 2 isim tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen 2 isim tutuklandı

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

Muhabirin sorusu sinirlendirdi! Yayını kesti

Muhabirin sorusu sinirlendirdi! Yayını kesti

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

Başbakan yardımcısından Türkiye açıklaması: Dengeleri değiştirdi

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

Diğer Haberler
Minneapolis Polis Şefi, George Floyd'un cenaze aracını böyle bekledi

ABD canlı yayındaydı! Floyd'un cenaze aracı tam geçerken...

Protestolarla sarsılan ABD'de gerginliği tırmandıracak skandal kefalet kararı!

Protestolarla sarsılan ABD'de gerginliği tırmandıracak skandal kefalet kararı!

İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga! Rekor kırıldı

Komşuda ikinci dalga! Vaka sayısında rekor kırıldı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 689'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 689'a yükseldi

Dünya genelinde koronavirüsü yenenlerin sayısı 3 milyon 200 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüsü yenenlerin sayısı 3 milyon 200 bini aştı

Türkiye geçen yıl uyarmıştı! Trump, 'Antifa'yı terör örgütü ilan etmeye karar verdi

Trump, terör örgütü ilan etti! Türkiye'nin geçen yıl uyardığı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.