"Floyd Oksijensiz Kaldığı İçin Öldü"

2017’de yarı zamanlı emekli olana kadar Hennepin adli tıp kurumunda çalışan Thomas, bugüne dek meslek hayatı boyunca 5 binden fazla otopsi yaptığını söyledi.

Thomas jüriye verdiği ifadede, bugüne dek bu kadar uzun süreli ve farklı açılardan çekilmiş görüntülerin olduğu hiçbir olayda görev yapmadığını belirterek, videoların Floyd’un ölümünün aşırı doz uyuşturucu ilaç kullanımından kaynaklandığına dair hiçbir fiziksel işaret olmadığını açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.

Doktor Lindsey Thomas, Hennepin ilçe sağlık müffetişinin, 25 Mayıs 2020’de Derek Chauvin ve diğer polis memurlarının Floyd’u yere yatırmasının yol açtığı bir cinayet olduğuna ilişkin bulgularına katıldığını belirtti.

Davanın 10’uncu gününde adli tıp uzmanı Doktor Lindsey Thomas ifade verdi. Thomas, George Floyd’un ölümünün, eski polis memuru Derek Chauvin’in avukatlarının iddia ettiği gibi aşırı doz uyuşturucudan değil, oksijensiz kalmaktan kaynaklandığını söyledi.

ABD’nin Minneapolis kentinde on bir ay önce polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd’la ilgili dava devam ediyor.

Thomas, ölen kişinin bedeni üzerinde yapılan fiziksel incelemenin ölüm nedeninin belirlenmesinde katkısı olsa da, başka kayıt ve incelemelerin bazen daha da aydınlatıcı olabileceğini söyledi.

Olay anında çevrede bulunan kişilerin cep telefonlarıyla çektiği görüntülere ve polislerin üzerinde bulunan kamera kayıtlarına atıfta bulunan Thomas, "Bu vakayı farklı kılan, incelemem gereken kayıtların çokluğuydu" dedi. Thomas, bugüne kadar ölümle sonuçlanan bir olayla ilgili bu kadar kapsamlı belgelere sahip bir vaka üzerinde çalışmadığını da ekledi.

“Görüntüler oksijensiz kalarak öldüğünü açıkça gösteriyor”

Doktor Thomas, görüntülerin Floyd’u, sigara almak için sahte 20 dolar verdiği iddiasıyla gözaltına alan polislerin, onu yere yatırdığını ve 45 yaşındaki Chauvin tarafından oksijensiz bırakılarak öldüğünü açıkça gösterdiğini söyledi.

Thomas, Chauvin’in Floyd’un kanında bulunan fentanil nedeniyle öldüğüne ilişkin savunmasını çürütmek amacıyla duruşmada ifadesine başvurulan dördüncü otopsi uzmanı.