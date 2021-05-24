Floyd Ölümünün Birinci Yıldönümünde Anılıyor

George Floyd'un ailesi ve polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden bazı kişilerin yakınları Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Pazar günü bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Floyd'un ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle düzenlenen ulusal çaplı anma etkinliklerinden biriydi. Yüzlerce kişi, Minneapolis kent merkezinde Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin'in bir ay önce tamamlanan davasının görüldüğü mahkeme binası önünde toplandı. Birçok gösterici, ellerinde Floyd, Philandro Castile ve polis nezaretinde hayatını kaybeden diğer siyahların fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşıdı. Minnesota Valisi Tim Walz, Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ve Minneapolis'e komşu kenti St. Paul Belediye Başkanı Melvin Carter, Floyd'un yakınlarıyla birlikte "Adalet yoksa huzur yok" ve "Onun adını söyle" gibi sloganların atıldığı yürüyüşü izledi. Konuşmacılar, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerin aileleri için adalet çağrısı yaptı. Pazar günü toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada "Uzun bir yıl oldu. Acılı bir yıl oldu" diyen George Floyd'un kızkardeşi Bridgett, "Hayatımızın bir anda alt üst olması çok zordu. Nedenini hala bilmiyorum" şeklinde konuştu.

25 Mayıs Salı, eski polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına aldığı ve sokakta yere yatırdığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne neden olmasının birinci yıldönümü. Chauvin, bir ay önce tamamlanan davada Floyd'u öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Anma yürüyüşüne Floyd ailesinin avukatı Ben Crump, ABD Senatosu'nu George Floyd Polis Faaliyetlerinde Adalet Yasası'nı geçirmeye çağıran din adamı Al Sharpton ve yerel hak savunucuları katıldı. Polisin faaliyetlerine federal seviyede en büyük değişiklikleri getirmesi öngörülen yasa tasarısı, polisin gözaltına aldığı sanıkları soluksuz bırakacak biçimde boğazından sıkıca kavramasını yasaklamayı ve polisin görevini kötüye kullandığı durumlarla ilgili ulusal çaplı bir veritabanı oluşturulmasını öngörüyor. Yürüyüşe katılan din adamı Al Sharpton, "Washington'dan bir sonuç elde etmek istiyoruz. Federal yasayı değiştirecek bir adım bekliyoruz. Adalet uzun zamandır rafa kaldırıldı. Şimdi oy kullanıp bu tasarıyı yasalaştırmalarının zamanı geldi" dedi. Floyd'un doğum yeri olan Kuzey Carolina eyaletinin Fayetteville kasabasında kurulan ve kar amacı gütmeyen George Floyd Vakfı, Floyd'un ölüm yıldönümü nedeniyle bu hafta içinde ve önümüzdeki haftanın başında Minneapolis'te bir dizi etkinlik düzenlemeyi planladı.