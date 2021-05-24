Floyd Ölümünün Birinci Yıldönümünde Anılıyor

George Floyd'un ailesi ve polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden bazı kişilerin yakınları Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Pazar günü bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Floyd'un ölümünün birinci yıldönümü nedeniyle düzenlenen ulusal çaplı anma etkinliklerinden biriydi.
Yüzlerce kişi, Minneapolis kent merkezinde Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin'in bir ay önce tamamlanan davasının görüldüğü mahkeme binası önünde toplandı. Birçok gösterici, ellerinde Floyd, Philandro Castile ve polis nezaretinde hayatını kaybeden diğer siyahların fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşıdı.
Minnesota Valisi Tim Walz, Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ve Minneapolis'e komşu kenti St. Paul Belediye Başkanı Melvin Carter, Floyd'un yakınlarıyla birlikte "Adalet yoksa huzur yok" ve "Onun adını söyle" gibi sloganların atıldığı yürüyüşü izledi. Konuşmacılar, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerin aileleri için adalet çağrısı yaptı.
Pazar günü toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada "Uzun bir yıl oldu. Acılı bir yıl oldu" diyen George Floyd'un kızkardeşi Bridgett, "Hayatımızın bir anda alt üst olması çok zordu. Nedenini hala bilmiyorum" şeklinde konuştu.
25 Mayıs Salı, eski polis memuru Derek Chauvin'in gözaltına aldığı ve sokakta yere yatırdığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırarak ölümüne neden olmasının birinci yıldönümü. Chauvin, bir ay önce tamamlanan davada Floyd'u öldürmekten suçlu bulunmuştu.
Anma yürüyüşüne Floyd ailesinin avukatı Ben Crump, ABD Senatosu'nu George Floyd Polis Faaliyetlerinde Adalet Yasası'nı geçirmeye çağıran din adamı Al Sharpton ve yerel hak savunucuları katıldı. Polisin faaliyetlerine federal seviyede en büyük değişiklikleri getirmesi öngörülen yasa tasarısı, polisin gözaltına aldığı sanıkları soluksuz bırakacak biçimde boğazından sıkıca kavramasını yasaklamayı ve polisin görevini kötüye kullandığı durumlarla ilgili ulusal çaplı bir veritabanı oluşturulmasını öngörüyor.
Yürüyüşe katılan din adamı Al Sharpton, "Washington'dan bir sonuç elde etmek istiyoruz. Federal yasayı değiştirecek bir adım bekliyoruz. Adalet uzun zamandır rafa kaldırıldı. Şimdi oy kullanıp bu tasarıyı yasalaştırmalarının zamanı geldi" dedi.
Floyd'un doğum yeri olan Kuzey Carolina eyaletinin Fayetteville kasabasında kurulan ve kar amacı gütmeyen George Floyd Vakfı, Floyd'un ölüm yıldönümü nedeniyle bu hafta içinde ve önümüzdeki haftanın başında Minneapolis'te bir dizi etkinlik düzenlemeyi planladı.
Vakıf, 2020 yılı Eylül ayında Floyd'un kardeşleri tarafından siyah ve diğer azınlıklara yönelik ırksal eşitsizliklerle mücadele amacıyla kurulmuştu.
Minneapolis'te ayrıca kamuoyunun online ortamda örgütlenmesini teşvik amacıyla "eylem günü" etkinliği düzenlenecek. Pazartesi günü ailelerin ve diğer aktivistlerin katılacağı iki panelin yanısıra Salı günü bir toplum festivali ve mum yakma töreni yapılması da planlanıyor.
George Floyd'un erkek kardeşi Terrence, Pazar günü New York'un Brooklyn bölgesinde Al Sharpton tarafından düzenlenen bir toplantıya katıldı. Terrence Floyd, destekçilere, kardeşi George'u ve ırkçı şiddet nedeniyle hayatını kaybedenleri unutmamalarını söyledi.
"Kardeşimin adını çınlatırsanız herkesin adını çınlatmaya devam edersiniz" diyen Terrence Floyd, "Breonna Taylor, Sean Bell, Ahmaud Arbery, bu liste uzayıp gidiyor. Listede çok kişinin adı var" şeklinde konuştu.
Vakfın başkanı Jacari Harris; Minneapolis Vakfı, Black Lives Matter Küresel Ağ Vakfı ve spor kıyafet perakendecisi Finish Line mağazalar zinciri gibi kurum ve kuruluşlardan bağış aldıklarını söyledi. Harris, şirketler ve diğer kurumlardan aldıkları büyük bağışların dışında vakfa yapılan diğer bağışların ortalama tutarının 47 dolar olduğunu kaydetti.
Harris ayrıca Kuzey Carolina eyaletinin Fayetteville kasabasında başlattıkları bir girişimin evsizliği azalmaya yardım etmeyi amaçladığını söyledi. Vakıf ayrıca Floyd'un gittiği Texas A&M Üniversitesi'nde bir staj programı ve hukuk fakültesi öğrencileri için bir burs programı başlatmak için fon ayırdıklarını belirtti.