Floyd’un kız arkadaşı polisin öldürdüğü Wright’ın öğretmeni çıktı

ABD’nin Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright, aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada Brooklyn Center’da görevli eski polis memuru Kim Potter tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz sene Mayıs ayında polis tarafından öldürülen George Floyd ile Wright arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı.

FLOYD'UN KIZ ARKADAŞI WRIGHT'IN ÖĞRETMENİYMİŞ

Floyd’un ve Wright’ın ailelerinin avukatı olan Ben Crump’ın düzenlediği basın toplantısında konuşan Wright’ın halası Naisha Wright, Floyd ile ailesi arasında bağlantı olduğunu ifade ederek, Floyd’un kız arkadaşı Courteney Ross’un yeğeninin eski öğretmeni olduğunu belirtti. Hala Wright, “Bugün öğrendiğimiz şey ailemin bu kişi ile bağlantısı olması. Onun kız arkadaşı yeğenimin öğretmeniymiş” ifadelerini kullanarak, yeğeninin kanının polisin ellerinde olduğunu vurguladı.

Basın toplantısında ismi geçmemiş olan Floyd’un kız arkadaşı 45 yaşındaki Ross, geçtiğimiz günlerde Floyd ile olan ilişkisi ile alakalı Floyd’un ölümüne neden olan eski polis Derek Chauvin’in yargılandığı davada ifade vermişti.