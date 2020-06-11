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Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2020 12:11 | Son Güncelleme

ABD’de siyah George Floyd’un ölümüne neden olan 4 polisten Thomas Lane, 750 bin dolarlık kefalet bedelinin ödenmesi sonucu serbest kaldı.

Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest

ABD’nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından boğazına baskı uygulanması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi George Floyd’un ardından başlatılan cinayet davası sürüyor.

Floyd’un ölümü sırasında olay yerinde bulunan diğer 3 polis memuru Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklıkla yargılanıyordu. Şerif Ofisi’ne göre Hennepin cezaevinde tutulan 37 yaşındaki Lane, 750 bin dolarlık kefalet bedelinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı. Lane’in avukatı Earl Gray, müvekkilinin cinayet sırasında Floyd’a yardım etmeye çalıştığını ifade etti.

İkinci derece cinayetle yargılanan Chauvin için 1.25 milyon dolar, diğer iki polis olan Tou Thao ve J. Kueng’in için 750 bin dolar kefalet bedeli koyulmuştu.

Floyd’un ölümüne neden olan Chauvin ikinci dereceden cinayetle yargılanırken olay yerindeki diğer 3 polis memuru Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao ise "ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklıkla" yargılanıyordu. Söz konusu 4 polisin Floyd’un ölümü sonrası görevlerine son verilmişti.

Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest

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