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  4. Floyd’u öldüren polisin serbest kalması Minneapolis sokaklarını karıştırdı

Floyd’u öldüren polisin serbest kalması Minneapolis sokaklarını karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

ABD’de siyahi George Floyd’un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’in 1 milyon dolarlık teminat ile cezaevinden çıkması tepkilere neden oldu.

ABD’de siyahi George Floyd’un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’in 1 milyon dolarlık teminat ile cezaevinden çıkması tepkilere neden oldu. Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis kentinde sokağa çıkan protestoculara polis müdahale etti.
ABD’de geçtiğimiz 25 Mayıs’ta Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd, dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığı sırada polis Derek Chauvin’in diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti. Floyd’un boynuna 8 dakika boyunca baskı uygulayarak ölümüne yol açan polis Chauvin, geçtiğimiz 7 Ekim’de tutulduğu cezaevinden 1 milyon dolarlık teminat karşılığında serbest bırakılmıştı. Chauvin’in cezaevinden çıkmasıyla Minneapolis sokakları yeniden protestolara sahne oldu.
İki gündür devam eden gösteriler protestocular, akşam saatlerinde Hennepin İlçe Hükümet Merkezi’nin önünde protesto gerçekleştirdi. Protesto sırasında bazı göstericiler binaya girmek isterken polis tarafından engellendi. Minneapolis Polis Departmanının Beşinci Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki protestoda da tansiyon yükseldi. Minneapolis Polis Sözcüsü John Elder Perşembe günü yaptığı açıklamada, protestolarla bağlantılı olarak kolluk kuvvetleri tarafından 51 kişinin tutuklandığını, olayların bastırıldığını aktardı.

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